Жителям Петербурга предложили выбрать цвет для электробуса

Жители Петербурга могут выбрать цвет для электробусов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Летом в Петербурге в тестовом режиме запустили два электробуса «Орион» и E433 Vitovt Max Eclectro. А в 2024 году в Северной столице такого экологичного транспорта станет больше. Уже в сентябре начнут строить площадку в производственной зоне «Ржевка», где ночью будут заряжаться порядка 400 машин. В ближайшее время заключат контракты на их покупку. А пока жители Петербурга могут выбрать цвет электробусов. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

- Годом ранее мы с вами выбирали цвет для новых трамваев в ретро-стиле, которые будут работать в историческом центре Петербурга. Тогда вы выбрали уникальный экстерьер вагонов глубокого зеленого цвета. Сейчас предлагаю выбрать будущий цвет для новых электробусов, - написал он в соцсетях.

На выбор горожанам дается три цвета: морской волны, весенний зеленый и травяной. Проголосовать можно на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте». Итоги подведут через две недели. Отметим, что пока лидирует цвет морской волны. Вероятно, это связано с тем, что жителям Северной столицы он привычнее, так как похожий оттенок имеют большинство автобусов в городе.

На выбор горожанам дали три цвета. Фото: vk.com/a_beglov

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