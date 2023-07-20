Программа «В ритме Петербурга»: Как объединить город, музыку, артистов и зрителей

Новая программа будет отличаться от других музыкальных программ. Фото: предоставлено телеканалом Санкт-Петербург

Команда программы «В ритме Петербурга» отсняла уже около 60 выпусков, каждый по-своему уникален. «Комсомолка» побывала на съемках одной из программ и узнала, как «звучит» наш город.

ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ

В панорамных окнах - Нева и «Аврора», в зале царит теплая, домашняя атмосфера, камеры репетируют свой пролет, а из динамиков доносятся звуки настраиваемых инструментов - это артисты Stankov Jazz Band готовятся к своему выступлению. Сейчас они в своих обычных нарядах и сосредоточены на поиске идеального звука, но чуть позже мужчины облачатся в смокинги, а дама в блестящее черное платье.

- Первый в России коллектив, исполняющий безудержный и дерзкий «цыганский» джаз, - так представил их ведущий шоу Тимофей Зудин. Но благодаря передаче мы узнаем гораздо больше об основателе группы гитаристе и композиторе Алексее Станкове, о каждом ее участнике, репертуаре, родном городе и джазе в нем.

Петербургские джазмены выступали на фоне типичного хмурого города, однако несколько раз (и дело вовсе не в сценическом свете. - Прим. ред.) казалось, что погода за окном меняется в зависимости от их репертуара, - это ли не связь с родным городом?

- Вид здесь, конечно, прекрасный, вдохновляющий! Мы сразу оценили, - делится впечатлениями лидер Stankov Jazz Band Алексей. - Бывает, приходишь на площадку и надо выступать, но понимаешь, что выпадаешь из контекста - неуютно играть. А с этим местом абсолютное совпадение!

Артисты Stankov Jazz Band готовятся к своему выступлению. Фото: предоставлено телеканалом Санкт-Петербург

ДИНАМИКА ВО ВСЕМ

- Мы хотели, чтобы наша передача отличалась от других музыкальных программ. Это не просто «о чем-то поговорили, попели и снова поговорили» - это возможность по-настоящему узнать артиста через его песни, - поясняет концепцию шеф-редактор программы Марина Чистова. - Каждая композиция здесь не случайна. Она именно для того, чтобы рассказать историю музыканта и раскрыть его для зрителя. И это большой труд. Мы долго обсуждаем с артистами программу (порой это может длиться неделями, а то и месяц. - Прим. ред.). Хотя можно просто прочитать его биографию и бегло прослушать песни, но это не будет «ритмом» Петербурга.

Но помимо потрясающих видов, служащих «декорациями» к шоу, над «красивой картинкой» работают мастера своего дела.

- У нас лучший художник по свету и целая команда талантливых операторов, с которыми мы не один год работаем вместе. Это люди, которые владеют не только композицией кадра и динамикой съемки, но и пониманием музыки, ощущением музыкального ритма, - раскрывает секрет успеха главный режиссер проекта Ядвига Закржевская. - Каждая песня в передаче «снята музыкально»: нет случайных планов, монтажа поперек музыки или в диссонансе с ней, нет света, который дисгармонирует с музыкой. Для того чтобы «снимать музыку», надо ее слышать, чувствовать и понимать. В основе нашей съемки всегда лежит музыкальное произведение, а динамика движения камеры просто соответствует ему. Например, если композитор написал легато, нельзя это снимать как стаккато.

И действительно: музыкальных передач сейчас много, но не все они «звучат» так по-петербургски. Проект, кроме всего прочего, объединяет в себе и музыку, и общение, и любимый город. К слову, именно из любви к Петербургу первая и последняя песни на концерте всегда посвящены ему.