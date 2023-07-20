Полицейские задержали мужчину по делу о взрыве в отделении банка в Петербурге

Преступник принес в отделение банка белый пакет со взрывчаткой. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Взрыв в отделении банка в Санкт-Петербурге произошел 19 июля. Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, которого подозревают в случившемся. Преступника удалось поймать всего за один день. Напомним, инцидент произошел на бульваре Трудящихся.

- Подозреваемого действительно задержали, - подтвердил источник spb.kp.ru в правоохранительных органах.

Ранее сообщалось, что мужчина в черной толстовке с капюшоном зашел в здание около трех часов ночи. При себе у него был белый пакет – судя по всему, в нем находилось взрывчатое вещество. В какой-то момент злоумышленник поджег самодельную бомбу, пакет заискрился, а загадочный преступник выбежал из помещения на улицу.

Из-за взрыва никто не пострадал, однако здание банка серьезно повредилось: в помещении выбило стекла, разрушились двери и подвесной потолок. От взорванного банкомата почти ничего не осталось.

Причины такого поступка дополнительно не сообщались. Успел ли злоумышленник забрать деньги из банкомата – не известно. В любом случае, теперь ему придется ответить по всей строгости.