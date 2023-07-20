«Опознавали с помощью ДНК»: Как хоронили девушку, чье тело нашли в бочке на балконе в Новгороде

Девушку убил возлюбленный ФОТО: соцсети

В Великом Новогороде простились с девушкой, чье тело нашли в бочке на балконе квартиры. Напомним, что 23-летнюю Викторию убил возлюбленный. Со своим ровесником Александром она встречалась почти пять лет. Но 1 июня 2023 года пара поссорилась, тогда парень задушил Вику ремнем от сумки. Три дня тело красавицы пролежало в коридоре, а когда по квартире начал распространяться неприятный запах, Александр надел на убитую возлюбленную пакет, связал и засунул в бочку. Уже на следующий день он привел в эту же квартиру любовницу.

Месяц скрывать пропажу девушки от родных и близких Саше удавалось с помощью переписок в соцсетях. От имени Вики он даже поздравил ее маму с днем рождения, пообещав «большой сюрприз». Тогда она и подумать не могла, что дочери уже нет в живых.

- Мы виделись с ней в день убийства. Она помогала мне с младшим сыном. Мы ездили на УЗИ, я готовилась к операции, - рассказывала spb.kp.ru мама Вики после новостей о ее смерти.

Тяжелым ударом для нее и остальных близких девушки стало то, что они никогда больше не смогут с ней увидеться.

Парень уже признался в убийстве ФОТО: соцсети

- Он сделал все, чтобы ее больше никто никогда не увидел, - отмечала подруга красавицы.

Тело месяц пролежало в бочке, засыпанное огромным количеством соды. Невозможно было даже провести опознание, не то что похоронить в открытом гробу.

- Мы похоронили ее неделю назад. Тест ДНК подтвердил личность, потому что много времени прошло, - поделилась с spb.kp.ru мама убитой девушки.

Сам Александр уже во всем признался. Он арестован. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство», ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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