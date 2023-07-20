Морское судно впервые в России заправили топливом на основе фритюрного масла в порту Петербурга

Фритюрное масло получили после жарки картофеля фри. Фото: www.gazprom-neft.ru

В Петербурге впервые в России заправили морское судно топливом на основе фритюрного масла. Главный компонент для его изготовления добыли после жарки картофеля фри в ресторане быстрого питания. По-научному полученную субстанцию назвали топливом на биокомпонентной основе. Проект его производства реализовала компания «Газпром нефть».

- Рецептура биотоплива разработана на основе низкосернистого судового топлива «Газпром нефти» и отработанного фритюрного масла. Подготовка вторичного сырья произведена на предприятии «Эковей», где осуществляется уникальная технологическая обработка: многостадийное отстаивание, фильтрация и термообработка, - рассказали в пресс-службе организации.

Специалисты смешивали топливо прямо в порту Санкт-Петербурга. Полученная жидкость полностью соответствует техническому регламенту. Топливо можно использовать для большинства морских и речных судов.