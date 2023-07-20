Стоимость квадратного метра в новостройках Петербурга выросла на 1,5% раза с начала июля. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цена квадратного метра в новостройках Петербурга выросла с начала июля. Стоимость «своего угла» увеличилась на 1,5 процента. Подъем отметили и на уровне спроса: в компании стало поступать больше звонков и заявок на просмотр объектов. Об этом сообщили аналитики City Solutions.

– Текущую ситуацию по активности можно сравнить с 2019 годом. Также сейчас нет сезонного летнего спада. Многие петербуржцы средствами, отложенными на отдых, закрывают первый взнос по ипотеке, – отметил Василий Тимофеев, гендиректор строительной компании.

Кроме того, по мнению экспертов, цены подросли и из-за увеличения себестоимости строительства. Сейчас профильный рынок трансформируется: западные бренды ушли и строители приобретают продукцию ранее незнакомых поставщиков. Как следствие, переплачивают в два, а то и три раза за расходники.

Специалисты отмечают, что нынешнее оживление сильно отличаются от показателей первого полугодия. Тогда аналитики фиксировали резкий спад продаж, а «квадрат» в новостройках Петербурга был дешевле на аналогичный процент.

В пресс-службе компании добавили, что на уровень активности на рынке недвижимости влияет и снижении курса рубля. Теперь потенциальные покупатели более решительно закрывают сделки, ожидая нового повышения цен.