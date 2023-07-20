Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика20 июля 2023 18:00

Банк Уралсиб вошел в Топ-6 рейтинга лучших накопительных счетов

В исследование были включены предложения российских банков по рублевым накопительным счетам на 14.07.2023
Олег БЕЛОВ
Фото предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб.

Фото предоставлено пресс-службой Банка Уралсиб.

Накопительный счет Банка Уралсиб «На каждый день» вошел в Топ-6 рейтинга самых доходных накопительных счетов в рублях в июле 2023 года, который подготовил портал Банки.ру. В исследование были включены предложения российских банков по рублевым накопительным счетам на 14.07.2023.

Продукты в рейтинге ранжированы по величине процентной ставки. Если проценты по предложениям совпадали, то учитывались дополнительные опции, например, максимальная сумма размещения или уровень базовой ставки.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Реклама.ПАО «БАНК УРАЛСИБ».LjN8KNqdb

БИЗНЕС-ПРЕССБанк "УРАЛСИБ"