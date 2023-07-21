МФЦ начали оформлять пропуска для въезда в Кронштадт в День Военно-морского флота

Праздник состоится в воскресенье, 30 июля. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителям Кронштадта предложили оформить пропуск на время проведения Главного военно-морского парада, который состоится 30 июля. Дело в том, что въезд транспорта будет ограничен с 7 утра до 17:00. Оформить документ можно с 21 по 29 июля включительно. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Услуга предоставляется, в том числе, без предварительной записи. МФЦ работает ежедневно с 09.30 до 21.00, без перерыва на обед. Выдача талонов электронной очереди заканчивается за один час до завершения работы центра, - говорится в сообщении ведомства.

Пропуск выдадут только тем жителям Кронштадтского района, у которых есть временная или постоянная регистрация. Или же права на жилые помещения на этой территории. Для этого в МФЦ обязательно нужно предъявить соответствующие документы.

Отдельный пакет документов необходим, чтобы оформить пропуск на автомобиль. Если оформлять пропуск будет другой человек, доверенное лицо, то придется сделать нотариально заверенную доверенность.