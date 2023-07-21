Суд арестовал многодетного отца по делу о взрыве в отделении банка в Петербурге

Мужчина полностью признал свою вину. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Поджигателя банкомата задержали после взрыва в одном из отделений банка 19 июля на улице Замшина в Петербурге. Мужчина хотел похитить огромную сумму денег, но ничего не вышло: аппарат даже после взрыва не открылся. Преступник ушел ни с чем, а на следующий день его поймали полицейские. Теперь суд принял решение арестовать горе-грабителя. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- В банкомате в это время находилось более 3,6 миллиона рублей. Но злоумышленник не смог довести умысел до конца по независящим от него причинам, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Грабитель не стал отпираться и полностью признал свою вину. 20 июля мужчине предъявили обвинение. Прокурор просил отправить преступника в следственный изолятор, а адвокат возражал, ведь подопечный во всем сознался. У него есть жена и четверо детей, для которых он – единственный кормилец.

Суд принял эти факты во внимание, но не посчитал их решающими. Так что, мужчину все же отправили под стражу на два месяца. В СИЗО он будет, как минимум, до 18 сентября.

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