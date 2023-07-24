В Петербурге появятся дворы-дендрарии

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Петербург, увы, нельзя назвать зеленым городом. В некоторых районах, в особенности в центре, деревьев и кустарников явно не хватает.Впрочем, и в спальных районах новые скверы, а тем более парки появляются очень редко. Везет, как правило, новым жилым кварталам, за озеленение которых отвечают застройщики. Так, 6 дворов-дендрариев общей площадью около 7 га обустроит Группа Аквилон в жилых проектах в Санкт-Петербурге. Инвестиции в проекты благоустройства могут составить не менее 500 млн рублей.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

СВЕРХ НОРМЫ

Согласно действующим нормативам, на каждые 28 кв.м жилья должно приходиться 6 кв.м озелененных территорий. Некоторые компании идут дальше и сознательно увеличивают эти нормы. Например, в проектах Группы Аквилон процент озеленения превышен на 15-19% в зависимости от жилого комплекса. В среднем благоустройство занимает 34% площади участков, а в ЖК «FoRest Аквилон» и «Аквилон Leaves» достигает почти половины территории.

- Важна не столько формальная площадь озеленения, а наполненность и качество благоустройства. Петербург зачастую представляется каменными джунглями с дефицитом зеленых пространств. К сожалению, во многих районах это действительно так. В рейтинге городов-миллионников по уровню озеленения от Роскосмоса Санкт-Петербург занимает 14-ю строчку из 16. Мы хотим как-то компенсировать этот недостаток, поэтому разработали концепцию дендродворов для проектов благоустройства с максимальным разнообразием деревьев и растений, - говорит технический директор Группы Аквилон Алексей Молостов.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

НЕ ТОЛЬКО ЗЕЛЕНЬ

Мало выделить дополнительную площадь под озеленение, важно сделать так, чтобы зеленые зоны выглядели красиво и гармонично спустя время. Поэтому застройщики не выполняют формальное озеленение и благоустройство, а создают интересные концептуальные решения, которые подчеркивают архитектуру зданий, формируют уникальность места.

В рамках благоустройства своих проектов, Группа Аквилон планирует устройство разнообразного искусственного рельефа и активное озеленение. В дендродворах будут высажены деревья, кустарники, декоративные растения, разнотравье и цветы.

Помимо озеленения территорий новых домов, благоустройство территории включает создание рельефа с геопластикой, функциональное зонирование, детские и спортивные площадки, лаунж-зоны, малые архитектурные формы. Проектированием пространств занималось ведущее российское архитектурное бюро Megabudka, в портфеле которого знаковые проекты для многих городов в России и за рубежом, а также петербургские студии «Нескучный сад» и Derevo Park, специализирующиеся на создании общественных пространств в северной столице — в частности, архитекторы работали над реконцепцией Новой Голландии.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

АКЦЕНТ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Благоустройство и озеленение сегодня входит в топ-5 критериев для выбора жилого комплекса, поэтому практически все компании уделяют этому вопросу внимание. Следующий этап развития - оригинальность обустройства придомовых территорий. К примеру, в рамках общей идеи дендродворов архитекторы предложили индивидуальное решение для каждого из четырех жилых комплексов Группы Аквилон.

В «Аквилон Leaves» за визуальную основу благоустройства взят природный принцип «биомов», который заключается в том, что растения формируют семейства и кластерную структуру.

- Точечное зонирование распределено равномерно по территории всего двора. Это позволит расположить деревья и зеленые насаждения по поверхности благоустройства, вплетая их в канву наших зон. Функциональные зоны точечные, они будут расположены среди зеленых островков. А в визуальном оформлении МАФов мы хотим использовать отсылку к неймингу проекта – листьям, - поясняет Антон Горовой, архитектор бюро Megabudka.

В рамках ЖК «Аквилон Stories» в Кудрово запроектирован «линейный дендропарк». Зеленый коридор задуман как главная аллея для променада, а периферийные тропинки напомнят извилистую реку. Такое решение является отсылкой к протекающей рядом реке Оккервиль. Аллея и тропинки объединят различные функциональные пространства, среди которых спортивные и детские площадки, сквер с шезлонгами, огород и фруктовый сад. Согласно концепции архитекторов, основой местного ландшафта послужат растения, характерные для северного региона, включая хвойные деревья.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

На намыве Финского залива в ЖК «Аквилон ZALIVE» проектируется пространство с арт-объектом — ветряком, который планируется расположить на двух визуальных осях дворового пространства. Его образ усилит и дополнит зеленый массив. Вместе они создадут единую композицию, которую будет приводить в движение сила ветра. Проект также предусматривает художественное ярусное освещение.

Ну а в ЖК «FoRest Аквилон» благоустройство займет 49% от площади участка. Концепция благоустройства предполагает интегрирование особенностей окружения в жилую среду. У жителей будет свой экопарк с зонами отдыха во дворе. Рядом с проектом расположен Юнтоловский лесопарк, который как будто «прорастет» внутрь комплекса и создаст единство цивилизации и природы.

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