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Петербургская стройка24 июля 2023 6:00

В Петербурге появятся дворы-дендрарии

В современных жилых комплексах деревья, кустарники и цветы становятся неотъемлемой частью жилой среды
Любовь Холопова
Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Петербург, увы, нельзя назвать зеленым городом. В некоторых районах, в особенности в центре, деревьев и кустарников явно не хватает.Впрочем, и в спальных районах новые скверы, а тем более парки появляются очень редко. Везет, как правило, новым жилым кварталам, за озеленение которых отвечают застройщики. Так, 6 дворов-дендрариев общей площадью около 7 га обустроит Группа Аквилон в жилых проектах в Санкт-Петербурге. Инвестиции в проекты благоустройства могут составить не менее 500 млн рублей.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

СВЕРХ НОРМЫ

Согласно действующим нормативам, на каждые 28 кв.м жилья должно приходиться 6 кв.м озелененных территорий. Некоторые компании идут дальше и сознательно увеличивают эти нормы. Например, в проектах Группы Аквилон процент озеленения превышен на 15-19% в зависимости от жилого комплекса. В среднем благоустройство занимает 34% площади участков, а в ЖК «FoRest Аквилон» и «Аквилон Leaves» достигает почти половины территории.

- Важна не столько формальная площадь озеленения, а наполненность и качество благоустройства. Петербург зачастую представляется каменными джунглями с дефицитом зеленых пространств. К сожалению, во многих районах это действительно так. В рейтинге городов-миллионников по уровню озеленения от Роскосмоса Санкт-Петербург занимает 14-ю строчку из 16. Мы хотим как-то компенсировать этот недостаток, поэтому разработали концепцию дендродворов для проектов благоустройства с максимальным разнообразием деревьев и растений, - говорит технический директор Группы Аквилон Алексей Молостов.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

НЕ ТОЛЬКО ЗЕЛЕНЬ

Мало выделить дополнительную площадь под озеленение, важно сделать так, чтобы зеленые зоны выглядели красиво и гармонично спустя время. Поэтому застройщики не выполняют формальное озеленение и благоустройство, а создают интересные концептуальные решения, которые подчеркивают архитектуру зданий, формируют уникальность места.

В рамках благоустройства своих проектов, Группа Аквилон планирует устройство разнообразного искусственного рельефа и активное озеленение. В дендродворах будут высажены деревья, кустарники, декоративные растения, разнотравье и цветы.

Помимо озеленения территорий новых домов, благоустройство территории включает создание рельефа с геопластикой, функциональное зонирование, детские и спортивные площадки, лаунж-зоны, малые архитектурные формы. Проектированием пространств занималось ведущее российское архитектурное бюро Megabudka, в портфеле которого знаковые проекты для многих городов в России и за рубежом, а также петербургские студии «Нескучный сад» и Derevo Park, специализирующиеся на создании общественных пространств в северной столице — в частности, архитекторы работали над реконцепцией Новой Голландии.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

АКЦЕНТ НА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

Благоустройство и озеленение сегодня входит в топ-5 критериев для выбора жилого комплекса, поэтому практически все компании уделяют этому вопросу внимание. Следующий этап развития - оригинальность обустройства придомовых территорий. К примеру, в рамках общей идеи дендродворов архитекторы предложили индивидуальное решение для каждого из четырех жилых комплексов Группы Аквилон.

В «Аквилон Leaves» за визуальную основу благоустройства взят природный принцип «биомов», который заключается в том, что растения формируют семейства и кластерную структуру.

- Точечное зонирование распределено равномерно по территории всего двора. Это позволит расположить деревья и зеленые насаждения по поверхности благоустройства, вплетая их в канву наших зон. Функциональные зоны точечные, они будут расположены среди зеленых островков. А в визуальном оформлении МАФов мы хотим использовать отсылку к неймингу проекта – листьям, - поясняет Антон Горовой, архитектор бюро Megabudka.

В рамках ЖК «Аквилон Stories» в Кудрово запроектирован «линейный дендропарк». Зеленый коридор задуман как главная аллея для променада, а периферийные тропинки напомнят извилистую реку. Такое решение является отсылкой к протекающей рядом реке Оккервиль. Аллея и тропинки объединят различные функциональные пространства, среди которых спортивные и детские площадки, сквер с шезлонгами, огород и фруктовый сад. Согласно концепции архитекторов, основой местного ландшафта послужат растения, характерные для северного региона, включая хвойные деревья.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

Рендер предоставлен Группой Аквилон.

На намыве Финского залива в ЖК «Аквилон ZALIVE» проектируется пространство с арт-объектом — ветряком, который планируется расположить на двух визуальных осях дворового пространства. Его образ усилит и дополнит зеленый массив. Вместе они создадут единую композицию, которую будет приводить в движение сила ветра. Проект также предусматривает художественное ярусное освещение.

Ну а в ЖК «FoRest Аквилон» благоустройство займет 49% от площади участка. Концепция благоустройства предполагает интегрирование особенностей окружения в жилую среду. У жителей будет свой экопарк с зонами отдыха во дворе. Рядом с проектом расположен Юнтоловский лесопарк, который как будто «прорастет» внутрь комплекса и создаст единство цивилизации и природы.

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БИЗНЕС-ПРЕСС