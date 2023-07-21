Кратковременные дожди пройдут в Петербурге на выходных 22 и 23 июля

В воскресенье дождей будет больше, чем в субботу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на выходных, 22-23 июля. По сравнению с текущей неделей, почти ничего не изменится. Кратковременные дожди все-таки останутся на территории города и области. В субботу осадков будет меньше, чем в воскресенье. Так что, основной список дел лучше планировать на первый выходной.

- Ночью в Ленинградской области на выходных будет от 9 до 14 градусов, а днем воздух прогреется до 17-22 градусов тепла. Западный ветер будет постоянно, но все-таки он будет не сильным, - отметил в своем телеграм-канале синоптик.

Александр Колесов объяснил, почему в Петербурге сухо последние три дня. Дело в том, что ветер не дает облакам собраться над Финским заливом. Именно из-за этого и на выходных сильных осадков не предвидится. Кратковременные дожди польют лишь местами, а до центра города они доберутся только в воскресенье, и то, может и повезет.

- В городе на выходных температура воздуха составит от 20 до 22 градусов. У залива будет прохладнее, - отметил синоптик.