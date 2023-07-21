Всерьез и надолго: предприятия химической промышленности переходят на отечественные IT-решения

Фото: ПАО «ФосАгро».

КУРС НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В июле 2022 года в России было сформировано более 30 индустриальных центров компетенций по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов и решений. Их основная задача - обеспечить переход на отечественные технические решения в ключевых отраслях экономики. Индустриальные центры компетенций построены по принципу консорциумов и объединяют разработчиков, производителей и заказчиков цифровых продуктов. Функции координатора выполняет АНО «Цифровая экономика».

Индустриальный центр компетенций «Химия» — один из центров компетенций. Вместе с ФосАгро в него входят более 20 компаний. В деловом портфеле ИЦК «Химия» сегодня - 9 особо значимых проектов по разработке отраслевых цифровых продуктов и решений. И на сегодняшний день он является одним из лидеров импортозамещения России.

- Участники ИЦК демонстрируют высокий уровень кооперации и экспертности при подготовке особо значимых проектов. Работа в рамках ИЦК «Химия» уже дает свои результаты – это не только количественные показатели в форме особо значимых проектов, но и качественно новый уровень цифровизации всей отрасли, - отметил директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев.

РЕАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Демо-день индустриального центра компетенций (ИЦК) «Химия» прошел на Череповецком комплексе ФосАгро. Выбор площадки не случаен - ФосАгро идет в авангарде поиска и применения передовых отечественных разработок в сфере управления производством.

- Химическая промышленность требует современных наукоемких решений, это технологически сложная отрасль экономики. Работа по поиску новых решений ведется под эгидой Индустриального центра компетенции «Химия», ФосАгро принимает в ней активное участие. В качестве якорного заказчика мы представили коллегам проекты создания ключевых систем: автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУТП) для сложных химических производств и автоматизированной системы управления производством (АСУП) для химических холдингов» - сказал директор Череповецкого комплекса ФосАгро Алексей Грибков.

На демо-дне представители центра компетенций говорили о реализации особо значимых проектов, применяемых технологиях, продемонстрировали готовые решения и обсудили ключевые потребности отрасли.

ВЫЗОВЫ СТАЛИ ДРАЙВЕРАМИ

Сегодня и промышленники, и специалисты IT-технологий стараются создать отечественные решения, не уступающие, а в чем-то и превосходящие западные аналоги. Эти серьезные вызовы становятся драйверами для развития, как российских цифровых продуктов, так и для тех отраслей экономики, где они применяются.

- Довольно продолжительное время было принято говорить, что инновации и технологические новинки становятся залогом движения вперед, драйвером развития экономики. Появились мобильные устройства, мир поменялся, коммуникации изменились, появились новые решения. На самом деле, как показало время, драйвером развития становятся «черные лебеди». Посмотрите, как сильно ковидные ограничения отразились во всех сферах жизни, в сфере ИТ, в сфере управления компаниями. Ковид поменял отношение и к принципам организации работы, и к принципам коммуникации, - считает директор по ИТ компании ФосАгро Сергей Диденко.

По его словам, сейчас перед нами очередной «черный лебедь», очередной вызов. И он привел к тому, что наши отечественные производители получили серьезный дополнительный вектор и импульс развития.

- Работа, которая была проведена за год, уже принесла результаты. Видно, как компании-партнеры, как компании-заказчики стали меняться и плотно вошли в процессы импортозамещения. И здесь ИЦК, как инструмент совместного взаимодействия и работы, – самый эффективный метод, предложенный Правительством. Мы сделаем все, чтобы работа была максимально продуктивной и результативной. «Черные лебеди» перекрашиваются в белый цвет, - добавил Сергей Диденко.

ДЛЯ СЕБЯ И ОТРАСЛИ

На Череповецком производственном комплексе активно внедряются автоматизированные системы управления производством. ФосАгро, как лидер отрасли, выступает якорным заказчиком в проектах создания этих ключевых систем для химических холдингов.

- Ни одно химическое производство не обходится без автоматизации. Для холдинговых компаний критически важно обеспечить сквозной сбор данных от датчика до показателей поддержки принятия решений. Это невозможно без высокопроизводительных современных информационных систем. Уход производителей из недружественных стран поставил перед отраслью новые вызовы – поиск отечественных решений, обеспечивающих устойчивое развитие компаний и их информационную безопасность, - рассказал начальник управления информационной безопасности АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Сергей Черкасов.

Индустриальный центр компетенций стал важной площадкой отраслевого и межотраслевого взаимодействия. А прошедшее мероприятие продолжило серию стратегических сессий, целью которых является актуализация действующих и утверждение новых направлений в области цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы на период до 2030 года в соответствии с дорожной картой, утвержденной вице-премьером Дмитрием Чернышенко в декабре 2022 года.

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