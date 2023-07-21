Спасатели вытащили двух запутавшихся в гнезде птенцов аиста в усадьбе Марьино

После случившегося птицы продолжили отдыхать в гнезде. Фото: ГУ МЧС России по ЛО

21 июля помощь спасателей понадобилась не людям, а птицам. Два маленьких аиста запутались в гнезде и никак не могли самостоятельно выбраться. Где была мама птенцов – не известно. Но, к счастью, рядом оказался управляющий водонапорной башни, где и находились детеныши. По камерам видеонаблюдения он увидел, как мучаются два аистенка, и принял решение вызывать спасателей. Все происходило в усадьбе Марьино. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Ленобласти.

- Сотрудники Пожарно-спасательной части №86 МЧС России поднялись по автолестнице на высоту 18 метров. Они аккуратно разрезали веревки и освободили пернатых, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Все это время птенчики вели себя спокойно, несмотря на незнакомых людей рядом. Аистята даже не брыкались, как будто понимали, что сейчас их спасут. Когда все закончилось, птицы продолжили отдыхать в своем гнезде, как ни в чем не бывало.

Сами спасатели шутят про себя, что МЧС – это на самом деле министерство добра. А спасенные аисты теперь снова могут приносить семьям новорожденных малышей.