Улица Некрасова может стать главной барной улицей Петербурга вместо Рубинштейна

Число баров на Рубинштейна сократилось из-за пандемии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Улица Рубинштейна потеряла статус главной барной улицы Петербурга, ведь за год количество ночных заведений сократилось там на 40 процентов. В это же время число шумных алкогольных мест росло на улице Некрасова: баров там стало на 58 процентов больше. Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании NF Group.

- За шесть месяцев на улицах Петербурга было открыто 50 кафе, баров и ресторанов, что сопоставимо с допандемийным показателем. Улица Некрасова остается основным претендентом на звание главной барной улицы Санкт-Петербурга, - говорится в сообщении.

Протяженность улицы Некрасова на полкилометра больше, чем Рубинштейна. Соответственно, помещений там тоже больше. При этом, на Рубинштейна уже почти нет свободных локаций: все заняли арендаторы. Зато на Некрасова мест полным полно. Так что, вполне возможно, что она получит статус самой барной надолго.

По мнению экспертов, Невский проспект все равно остается лидером по количеству открытых заведений общепита за год. Но впервые за последние 4 года разрыв между ним, а также улицами Рубинштейна и Некрасова, сократился.