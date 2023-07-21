В Петербурге открылась уникальная «африканская» выставка

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Необычный быт, яркие краски, солнце и пыль африканского континента, пирамида Хеопса и потрясающие виды, открывающиеся с ее вершины. Акварели и живописные этюды, исполненные художниками во время путешествий, можно увидеть в Русском музее на выставке «Африка в русском искусстве».

Картины, представляющие Африку и ее жителей глазами художников конца IXI – начала XX века выставлены в корпусе Бенуа Русского музея. Посетители могут прикоснуться к удивительному миру далекого жаркого континента через полотна Зинаиды Серебряковой, Кузьмы Петрова-Водкина, Константина Маковского и других знаменитых живописцев.

Центральным экспонатом выставки эксперты считают полотно работы Константина Маковского «Перенесение священного ковра в Каире». Картина явственно передает жаркую атмосферу Египта, необычайный колорит улочек и важность традиций для народа Африки, собравшегося в торжественную процессию. При этом, выглядит город ярким и праздничным – это, впрочем, по словам заведующего отделом живописи второй половины XIX – начала XXI веков Русского музея Павла Климова, было обычным восприятием востока европейцами того времени.

На организованной при поддержке Сбербанка выставке представлены более полусотни работ. Сказочные виды и зарисовки необычного для европейского взора быта буквально завораживают. Многие работы посвящены пирамиде Хеопса и подъему на нее. Как отметила заведующая сектором рисунка XVIII – начала XX веков Русского музея Наталия Соломатина, забраться на пирамиду было непростым делом, но путешественники были готовы рисковать ради прекрасного вида, который открывался с вершины уникального строения.

Специалисты рассказывают, что работать художникам того времени было непросто. Жители африканского континента относились к пришельцам с опаской и не очень охотно общались, не говоря уже о позировании. Так, например, Зинаиде Серебряковой приходилось платить натурщикам за все позирования, иначе люди не соглашались. Поиск героев был отдельным приключением, но тем ценнее становился итог труда.

- Это уникальная выставка – интернациональная, объединяющая континенты. Её публичный показ стартует в преддверии форума «Россия – Африка». И как раз его проведение в Петербурге вдохновило нас на реализацию этого проекта. Развитие крепких экономических взаимоотношений невозможно без укрепления культурных связей. Такая дружба – на уровне искусства – помогает лучше узнать и понять друг друга. А в итоге рождается доверие и долгое сотрудничество на всех уровнях, - считает управляющий отделением Сбербанка по Санкт-Петербургу Алексей Ушенин.

К слову, на этой же выставке впервые экспонируется уникальная серия портретов членов Первого марокканского посольства в Россию работы Степана Александровского. Посмотреть полотна можно до 14 августа 2023 года.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА.