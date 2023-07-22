Мужчина вывалился из лодки в Большую Невку. Фото: скриншот видео

Водные происшествия не собираются отступать перед грядущим праздником – Днем ВМФ в Петербурге. Поэтому все больше случаев, демонстрирующих человеческую невезучесть или вообще самоуверенность, появляются в Сети, Так, сначала в Финском заливе ко дну пошел катер. А еще позже мужчина вывалился за борт моторной лодки. Об этом этом сообщили в сообществе «ДТП и ЧП | Петербург»

– Неизвестный, находясь в лодке неподалеку от Аптекарской набережной решил погарцевать, – прокомментировал один из пользователей публикацию.

Пострадавший отчаянно пытался встать в моторной лодке в полный рост. Из-за этого транспорт раскачивался и, как следствие, в определенный момент пилот вывалился за борт. Лодка, уподобляясь веселью, начала кататься сама по себе. После ударилась об набережную и перевернулась. Внезапного утопленника сотрудники МЧС оперативно выловили и потянули на буксире.