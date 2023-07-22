Новый курорт за 10 млрд рублей начали строить в Выборгском районе Ленобласти

Завершить строительство курорта планируют через три года. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новое место отдыха для жителей Ленобласти и Петербурга появится под Выборгом. Стоимость курорта в Рощино площадью в девять гектаров оценили в 10 миллиардов рублей. Строительство уже началось, им занимаются два девелопера из Петербурга. Об этом пишет РБК.

- По проекту на участке появится гостиница с санаторно-курортной составляющей на 269 номеров, бассейном и рестораном. Это будет бутик-отель категории четыре звезды плюс. Площадь объекта составит 14 тысяч квадратных метров, три тысячи «квадратов» - отведут под санаторий, - пишет издание.

Кроме этого, на участке площадью 50 тысяч «квадратов» появится несколько корпусов апартаментов в шесть этажей. Там будет 600 юнитов, площадь которых составит 36 тысяч квадратных метров. Но и это не все – желающие смогут забронировать виллу и отдохнуть не хуже, чем за рубежом, да еще и с озером поблизости.

Апартаменты можно будет купить и стать собственником, но цена не маленькая – от 300 тысяч рублей за «квадрат».

Строительство курорта планируют завершить за три года. То есть, вероятно, к 2026 году новое место отдыха сможет принять первых постояльцев.