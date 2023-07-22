Дорожная ссора переросла в массовую драку с газовым баллончиком у «Апрашки» в Петербурге

Сначала началась словесная ссора, которая переросла в массовую драку. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

В центре Петербурге около двух часов дня 21 июля по Араксиному переулку началась массовая драка. Агрессоры столпились прямо на дороге. Причиной ссоры петербуржцев и туристов стал дорожный конфликт. Тогда оппоненты решили доказать свою правоту на кулаках, да еще и с применением газового баллончика. Разнимать хулиганов приехали сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Двое мужчин, 28 и 25 лет, избили и распылили газовый баллончик в сторону двоих 29-летних братьев, которые приехали в Петербург из Краснодарского края, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Кто-то из участников драки позвал на подмогу друзей на автомобиле. Фото: ГУ МВД России по СПб и ЛО

На опубликованных кадрах видно, как между мужчинами началась словесная ссора. Дальше к ним внезапно подъехал белый автомобиль, который чуть не сбил трех человек. Вероятно, кто-то из участников конфликта вызвал на подмогу друзей. Ссора переросла в побои.

После случившегося пострадавшие сами пришли в больницу. Им оказали помощь и отправили на амбулаторное лечение. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Виновников конфликта задержали и отвезли в отдел полиции.