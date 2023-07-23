Десятки военных кораблей отрепетировали парад на Неве в центре Петербурга

В Петербурге прошла вторая репетиция главного военно-морского парада. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В Петербурге 23 июля прошла вторая репетиция главного военно-морского парада. По Неве проплыли десятки кораблей, а посмотреть на это собрались сотни людей. Сам же парад ко Дню военно-морского флота состоится в Северной столице 30 июля.

По Неве проплыли десятки военных кораблей. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Корабли проплыли по Неве в рамках репетиции ко Дню ВМФ. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- В Главном параде в честь Дня ВМФ в Петербурге примут участие боевые корабли, катера и подводные лодки Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов России, - рассказали в пресс-службе ФКП «Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Минстроя России».

На ход кораблей пришли посмотреть сотни людей. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

В 2022 году в параде принимали участие более 40 военных кораблей, подводных лодок, судов и катеров. Какие проплывут по Неве в этом году, жители и гости Северной столицы смогли увидеть во время репетиций. Первая состоялась 19 июля.

В Петербурге развели четыре моста, чтобы корабли смогли отрепетировать парад. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Для того, чтобы корабли смогли отрепетировать парад, в городе развели четыре моста: Дворцовый, Литейный, Троицкий и Благовещенский. Также на некоторых улицах ввели ограничение на движение автомобилей. Кроме того, 26 маршрутов общественного транспорта сегодня следуют по укороченным трассам.