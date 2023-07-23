Троих жителей Ленобласти отправили на карантин из-за подозрения на холеру

Трех жителей Ленобласти отправили на домашний карантин из-за подозрений на холеру. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три жителя Ленобласти могли привезти из Тамбовской области холеру. Там они контактировали с инфицированными этой опасной болезнью. Пока у пациентов отсутствуют клинические проявления, но медики все равно тщательно проверяют их анализы. Пока результаты не будут готовы, все трое находятся на карантине. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти.

- Медики проверяют пробы на холеру у трех человек, контактных по заболеванию в Тамбовской области. До получения результатов анализов люди будут находиться на домашнем карантине. Ситуацию держит на контроле комитет по здравоохранению Ленобласти, - добавили в пресс-службе.

По данным Роспотребнадзора, в Тамбовской области сейчас двое заболевших холерой. Оба граждане Индии. У одного есть клинические проявления инфекции, у второго – нет. Сейчас они находятся на стационарном лечении. С ними контактировали порядка 400 человек. За всеми ведется медицинское наблюдение.

Двое заразившихся холерой находятся на лечении в Тамбовской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отметим, что холера может никак не проявляться у инфицированного, либо вызывать диарею. В редких случаях к последнему симптому может добавляться рвота. В такой ситуации человек теряет много жидкости, что приводит к обезвоживаю. Если вовремя не начать лечение, то все может закончиться летальным исходом.

Чаще всего люди заражаются холерой при употреблении сырых или прошедших недостаточную термическую обработку продуктов, а также немытых овощей и фруктов.

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