10 фонтанов отключат в Петербурге на неделю с 24 июля

В Петербурге на неделе с 24 июля отключат 10 фонтанов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге на неделе с 24 по 28 июля закроют 10 фонтанов. В это время специалисты их помоют и проведут техническое обслуживание. А в выходные во всех фонтанах снова начнет бить вода. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала Петербурга.

Первым перестанет работать фонтан напротив Адмиралтейства. Его отключат на два дня, с 24 по 25 июля. Также 24 числа отключат фонтан в городе Ломоносов на Александровской улице, 34а. Но снова воду в него пустят только 27 июля.

С 26 по 27 июля работу прекратит фонтан у Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. А 27 июля специалисты почистят сразу четыре фонтана: у Эрмитажа на Дворцовой набережной, в Ново-Манежном сквере, фонтан «Шар» на Невском проспекте, 56, а также «скамейка-фонтан» на Большой Морской улице.

В последний день рабочей недели, 28 июля, также отключат четыре фонтана: на Казанской площади, фонтан «Посейдон» на Казанской улице, во дворике Тургеневского переулка, 3, а также фонтан «Крестики-Нолики» в Сестрорецке на переулке Свободы, 3.