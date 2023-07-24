На трассе ЗСД в Петербурге введут ограничения движения во время саммита «Россия-Африка»

Ограничения будут действовать не долго. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербуржцев предупредили о возможных трудностях на трассе Западного скоростного диаметра во время проведения саммита «Россия-Африка» с 27 по 28 июля. Ограничения могут ввести из-за роста востребованности платной дороги. Об этом сообщает пресс-служба «Магистраль Северной столицы».

- В ходе подготовки и проведения саммита прогнозируется существенная востребованность ЗСД автотранспортом участников и гостей события, в том числе специальными транспортными средствами. В связи с этим возможны кратковременные ограничения движения на участках магистрали, - говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать во время прохождения организованных колонн. Сразу после этого трасса заработает в обычном режиме. Контролировать процесс будут профильные государственные органы, вероятно, сотрудники ГИБДД.

Петербуржцев и гостей города попросили учитывать эту информацию при планировании маршрута и следить за дорожной обстановкой. Информация об ограничениях появится на табло.

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