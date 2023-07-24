Меньше 100 тысяч на двоих: как съездить в отпуск не за бешеные деньги

Большинство российских туристов предпочитает зарубежный отдых. Фото: freepik.com.

Россияне снова начали отдыхать на море. Но теперь стараются сэкономить в поездке. Как это сделать и какие возможности дают туроператоры летом 2023 года? Разбираемся вместе.

Заграничные пляжи

Туристический рынок России стабилизируется. Эксперты отмечают, что увеличиваются как спрос, так и предложение. Так происходит в том числе потому, что появляется больше рейсов и доступных направлений. Туроператоры в будущее смотрят с оптимизмом.

- Согласно нашим данным, большая доля туристов предпочитает зарубежный отдых, - анализируют сотрудники туроператора Anex. - В первую очередь, это пляжные варианты: Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Шри-Ланка, Куба и другие. Важно отметить и Казахстан - отдых в Актау «распробовали», и это отличный вариант для тех, у кого нет загранпаспорта.

Для своих клиентов туроператоры бронируют места на регулярных рейсах, в том числе, у зарубежных перевозчиков. Например, для перелетов в Турцию Anex бронирует места у авиакомпаний Red Wings, Turkish Airlines, AZUR air, Pegasus Airlines, Southwind, Tailwind. Прилететь можно в Анталию, Бодрум, Даламан, Измир и Стамбул. Для перелетов в Объединенные Арабские Эмираты блокируют места на рейсах компаний Emirates и Flydubai, а для тех кто летит в Казахстан - на самолетах Red Wings.

В Краснодар и на Алтай

Участники рынка отмечают, что спрос на внутренний туризм уверенно набирает обороты. При этом, пляжный отдых в основном сосредоточен в Краснодарском крае. Санкт-Петербург, Калининград, Казань, Дагестан, Алтай привлекают богатой экскурсионной частью, а Подмосковье, как подчеркивают специалисты туроператора Anex, - высоким сервисом и хорошими гостиницами. Сюда едут те, кто хочет провести несколько дней за городом. В спросе и автобусные экскурсии «От Оки до Волги», «Города золотой Руси», «Золотые купола России» и другие подобные программы.

- Практически каждый регион РФ активно разрабатывает и продвигает собственные экскурсионные продукты, - отмечают аналитики туроператора Anex. - В стандартный базовый экскурсионный тур, обычно входит: проживание, экскурсионное наполнение, транспорт и сопровождение гида, входные билеты, питание, предусмотренное программой. Далее туры можно расширить. В Калининграде, к примеру, для любителей нестандартного отдыха есть экскурсионные туры, граничащие с авторскими: Aqua Camp, Surf Camp, Bike Camp и Enduro Camp. Там можно совместить спортивный отдых с экскурсиями по главным достопримечательностям Калининграда и окрестностей.

По прогнозам участников рынка, тренд на путешествия по России сохранится на долгие годы. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию курортной инфраструктуры и увеличению объема предоставляемых услуг. Кроме того, сфера гостеприимства и отдыха всегда идет в ногу со временем. Туроператоры прогнозируют развитие персонализации предложений с возможностью подбора индивидуальных пакетов, что сделает отдых еще более человечным и эффективным.

Спрос на внутренний туризм уверенно набирает обороты. Фото: freepik.com.

Сколько стоит отдых?

Цены, конечно, растут, но не критично. Так, в 2023 году туры в Египет стали дороже примерно на 3-5%, однако разница курсов практически нивелировала это повышение.

Зато увеличилось количество акций, которые предлагают туроператоры. И это в конечном итоге позволяет хорошо сэкономить. Например, средний чек отдыха в Турции снизился на 15% процентов. Это связано с тем, что россияне стали тщательнее подходить к отдыху, использовать возможности, которые дает ранее бронирование туров и отелей. Кроме того, многие стали заказывать туры «все включено» - порой это обходится примерно на 20-30% дешевле, чем лететь в тур без питания.

Эксперты рынка отмечают, что пользуясь спецпредложениями россияне отдыхают за сравнительно небольшие деньги. Так, тур на двоих в ОАЭ можно приобрести за 98 тысяч рублей (отель 3*, питание полупансион), а в Турцию - за 98 тысяч рублей (отель 3*, трехразовое питание).

Еще дешевле можно отдохнуть в России - две недели в Абхазии на двоих с полупансионом в трехзвездочном отеле обойдутся примерно в 75 тысяч рублей. И, что любопытно, еще не большинство, но уже многие россияне предпочитают отдыхать на родине.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА.

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