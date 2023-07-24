Роспотребнадзор не нашел в Петербурге пригодных для купания водоемов

Специалисты проверили 24 пляжа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сотрудники Роспотребнадзора по еженедельной традиции проверили воду на пляжах Петербурга. Каждую неделю они находили хотя бы один пригодный для купания водоем, но в этот раз специалисты поспешили огорчить петербуржцев: купаться нельзя нигде. Ни на одном из 24 проверенных пляжей вода не соответствует санитарным нормам.

- На 24 июля отобрано 216 проб воды водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. В каждом водоеме найдены опасные показатели, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Роспотребнадзор проверил Суздальские озера, Ольгинский водоем, реку Ижора, озеро Безымянное, пляжи Финского залива, пляж «Морские дубки» и Колонистский пруд. Ведомство не рекомендует петербуржцам там купаться. Но отчаиваться не стоит, ведь уже на следующей неделе ситуация может измениться.

Напомним, на прошлой неделе единственным разрешенным для купания водоемом стало Верхнее Суздальское озеро. Но буквально через семь дней вода перестала соответствовать санитарным нормам.

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