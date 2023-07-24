Запрет на использование беспилотников и гидроциклов продлили в Петербурге до конца сентября

В Петербурге до 30 сентября продлили запрет на использование беспилотников и гидроциклов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Запрет на использование беспилотников и гидроциклов на некоторых водных участках Петербурга, который должен был действовать до конца июля, продлили до 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Оперативный штаб Петербурга по реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации, решил запретить использование беспилотных воздушных судов на территории Петербурга с 24 июля по 30 сентября, - говорится в сообщении.

Что касается гидроциклов, то им запрещается передвигаться по Неве - от Благовещенского моста до Большого Обуховского моста, по Большой Невке - от Ушаковского моста до Невы, по Малой Неве - от моста Бетанкура до Невы, по Малой Невке - от Большого Петровского моста до Большой Невки. Кроме того, нельзя кататься на водных мотоциклах по Кронверкскому проливу, рекам Мойка и Фонтанка, каналу Грибоедова, Зимней канавки и Крюкову каналу.

- Помимо прочего, с 23.00 до 24.00 24 июля, а также в периоды с 00.00 до 05.00 часов и с 23.00 до 24.00 часов с 25 июля по 30 сентября запрещается движение маломерных судов по Неве - от Благовещенского до Литейного моста, по Большой Невке от Сампсониевского моста до Невы, по Малой Неве - от Биржевого моста до Невы и на всем протяжении Кронверкского пролива, - добавили в пресс-службе.

Запрет не коснется беспилотников и гидроциклов, принадлежащих органам госвласти и местного самоуправления, также организаций, которые исполняют госзаказ. Также ограничение не распространяется на специалистов СМИ и киноиндустрии, если у них есть соответствующие разрешения.