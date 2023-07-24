«Выпил три рюмки водки»: Многодетный отец, пятилетний сын которого утонул в аквапарке под Смоленском, рассказал правду о трагедии

Отец утонувшего в аквапарке под Смоленском мальчика винит в трагедии сотрудников комплекса.

Расследование гибели пятилетнего мальчика в батутном аквапарке продолжается в Смоленской области. Напомним, ребенка и его брата-близнеца туда привел многодетный отец Владислав. По словам сотрудников парка и очевидцев, мужчина был пьяный, не заплатил за вход и не следил за сыновьями. В какой-то момент мальчик упал в пространство между двумя платформами, захлебнулся и утонул. Ребенок был без жилета, в отличие от других детей. Выяснилось, что в аквапарке работали только подростки, получавшие «черную зарплату» и не проходившие курсы спасателей. Но руководство винит отца в трагедии и отказывается от комментариев. Spb.kp.ru узнала, как мужчина воспринял трагедию, и действительно ли в тот день он пил и забыл о сыне.

«Дети у него не голодают»

46-летний сантехник Владислав - отец-одиночка, он воспитывает пятерых сыновей (младшим было 5 лет - прим. ред.). Теперь ребят осталось четверо, двое из них уже студенты. Жена Екатерина умерла пару лет назад, после чего все обязанности по дому легли на мужа. Соседи Владислава ранее рассказывали редакции, что он часто уходил в запой, поэтому знакомые приносили домой еду и одежду для ребят. Но близкий друг мужчины, пообщавшийся с spb.kp.ru на правах анонимности, уверяет, что семья справлялась со всем и без чужой помощи.

Всего в семье было пятеро мальчиков. Фото: СОЦСЕТИ

- Не верьте слухам. Если Влад и выпьет, то максимум рюмку-две. Потому что у него дома дети. Когда я звоню ему, он постоянно занят: готовит на кухне или убирается. Дома у него все чисто и постирано. Дети не голодают, - утверждает друг мужчины.

Сотрудники аквапарка говорили, что Владислав попал в аквапарк нелегально – по воде, а не через пляж со стороны загородного клуба. По их словам, мужчина был не только с детьми, но и в компании друга, который и привез их туда на лодке. На просьбы заплатить за вход и надеть жилет на детей жилет мужчина ответил отказом, после чего выпивал с другом на пляже.

Общий план аквапарка. В красный круг обведено место, куда провалился ребенок. Фото: vk.com/kikopark

- Я в тот день ему звонил, Влад как раз говорил, что собирался плыть на ту сторону с детьми. И он был абсолютно трезвый. Я знаю по голосу, когда он пьян, - оправдывает мужчину его товарищ. – Это надо подростков из аквапарка спрашивать – они не имели право пускать ребенка на батут без спасжилета.

Впрочем, близкий к следствию источник spb.kp.ru заявил об обратном – после трагедии и допроса у следователя у Владислава выявили сильное алкогольное опьянение, сравнимое с недельным запоем.

Утонул один из пятилетних близнецов.

«Он понимает, что есть его вина»

Пока прокуратура и СК выясняют, кто виноват в смерти ребенка, Владислав остается сидеть дома с детьми. По словам его друзей, к нему не приходили из опеки. А следствие не предъявило ему обвинения. В уголовном деле пока нет даже подозреваемых. Его возбудили по факту - по статье «Причинение смерти по неосторожности». Если виновного найдут, ему грозит до двух лет лишения свободы. Что касается отца мальчика, то он склонен винить других, нежели себя.

- Сейчас Влад ходит как в трансе. Больше не пьет, - уверяет его друг. – Да, он признает, что не доглядел, упустил сына. По его словам, на пляже он выпил всего три рюмки. Незадолго до трагедии позвонил мне и сказал: «Сейчас малой пойдет прыгать на батут». Конечно, он не знал, что так случится. Понимает, что есть его вина. Но Влад подчеркивает, что подростки из аквапарка многое выдумали. Например, он даже не слышал от них, что ему нужно было заплатить за вход или жилет. Он не помнит такого. Родители же туда приходят отдыхать. Приводят детей поиграться, попрыгать. Доверяют их жизни сотрудникам аквапарка. Пусть они и следят за детьми, как положено.

Близнецы всегда были неразлучны друг с другом.

Сам Владислав отказывается общаться с прессой. Семья живет в Одинцовском городском округе в Подмосковье. В местной администрации сказали spb.kp.ru, что не слышали о таком многодетном отце и отказались дать ему характеристику, сославшись на конфиденциальность данных.

- Я не знаю, в курсе ли другие младшие сыновья, что их братик погиб. В последний раз, когда я звонил Владу, на фоне было слышно ребятню. Они бегали и веселились, - добавил приятель многодетного отца.

Spb.kp.ru проследит за расследованием смерти пятилетнего ребенка.

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