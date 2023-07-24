Юбилейная «Гонка Героев» собрала четыре тысячи участников в Петербурге

Очередная масштабная Гонка Героев прошла в Петербурге. Фото: Руслан ТИМЕРБАЕВ

Военный полигон «Песоченский» расположенный в Сертолово Ленинградской области принял более 4 тысяч человек для проведения «Гонки Героев». Участникам предстоял забег с дистанцией в 8,5 км и 38 экстремальными препятствиями. Маршрут забега этого года включал в себя новые испытания для участников, которые вышли лицом к лицу побороть собственные страхи.

Крепкий ветер, жгучее солнце и клубы песка из-под ног участников, такая атмосфера царит на полигоне сегодня с самого утра. Любителей экстрима не остановить препятствиями связанные с грязью, водой и активным бегом, их цель пройти весь маршрут до конца.

Легенда "Зенита" Вячеслав Малафеев снова показал свою выносливость. Фото: Руслан ТИМЕРБАЕВ

Одна из фирменных преград - военная техника. Тут у участников была замечательная возможность проверить собственные силы – нужно было проползти прямо под ней.

Российская гимнастка, серебряный призер Олимпийских игр в Токио, трехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ангелина Шкатова в этом году тоже решила испытать себя.

В гонке приняли участие четыре тысячи человек. Фото: Руслан ТИМЕРБАЕВ

- Я уже участвовала в этом году в мае в «Гонке Героев», но тогда необходимо было пройти расстояние в 5 км, и было меньше испытаний, а такая дистанция у меня впервые! - рассказала Ангелина Шкатова.

- Больше всего я переживала за испытания, которые нужно проходить на руках, потому что у гимнасток руки не такие сильные, но ничего, справились! - добавила Ангелина Шкатова.

А ведь Ангелина Шкатова с 17 лет занималась художественной гимнастикой!

Среди тех, кто вышел на трек, также был бывший футболист Вячеслав Малафеев.

Предыдущие участия для футболиста были непривычными, так как в гонке приходилось активно пользоваться руками в силовых упражнениях.

В испытаниях проверяли не только силу и ловкость, но и смелость. Фото: Руслан ТИМЕРБАЕВ

- Тяжеловато, тут точно необходима силовая выносливость, которой после карьеры было не так много, но я постоянно тренируюсь и в целом поддерживаю себя в форме, – сказал Малафеев. - Конечно, хочется испытать себя и проверить на что я способен в свои 44. Но тут главное участие, а не победа, спорт и эмоции и так сильно заряжают!

Российский футболист порекомендовал новичкам, которые хотят испытать себя на прочность, за неделю до участия в гонке заняться аэробной нагрузкой, велосипедом, пробежкой, а также немного подтягиваться и отжиматься.

Памятные жетоны. Фото: Руслан ТИМЕРБАЕВ

- А еще нужно следовать правилам: новичкам надевать перчатки, так как на некоторых испытаниях можно содрать кожный покров и надевать костюмы, целиком закрывающие тело, потому что где-то нужно проползти, подняться и потом остаются ободранные предплечья или ноги, - посоветовал спортсмен.

Если и вы хотите испытать себя, то отправляйтесь на следующую «Гонку героев» 29 июля. Ну или можно поставить себе цель на следующий год и основательно подготовиться, если точно хотите взять первое место.