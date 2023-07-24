Уголовное дело возбудили из-за жестокого избиения жителя Мурино

Уголовное дело завели из-за избиения местного жителя. Фото: t.me/Megapolisonline

Жуткая и неравная драка произошла в Мурино в ночь с 23 на 24 июля. Там мигранты начали приставать к девушкам. За них вступился местный житель. За это современного рыцаря отправили в нокаут с одного удара по голове. Правоохранители завели уголовное дело по статье покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Ленинградской области.

– Три человека начали неравный бой, вооружившись палкой. Из-за этого 24-летнего парня в тяжелом состоянии госпитализировали в одну из больниц области. Там ему оказали необходимую медицинскую помощь, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Естественного, агрессоры скрылись. На место происшествия приехала следственно-оперативная группа вместе с руководителем отдела города Всеволожск, криминалистами и полицейскими. Сейчас материалы передали в структуру по расследованию особо важных дел.

Сотрудники ведомства проверяют происшествие. Они пытаются установить все причины и обстоятельства преступления.

К слову, видео потасовки уже появилось в Сети. Ранее проверку организовали полицейскими. Личности злоумышленников уже устанавливают, а их самих разыскивают правоохранители.