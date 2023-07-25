Женщина погибла из-за утонувшей перегруженной лодки в Финском заливе в Кронштадте

СК на транспорте возбудил уголовное дело. Фото: t.me/zmsutskr

В акватории Финского залива вечером 24 июля затонула моторная лодка. Все произошло на территории яхт-клуба «Шанхай» в Кронштадте. Шесть человек решили покататься, но транспорт создан для меньшего количества пассажиров. В какой-то момент лодка начала наполняться водой из-за перегруза. Все шестеро петербуржцев оказались в воде, жилетов на них не было. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

- Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, - говорится в сообщении.

После крушения лодки на место происшествия приехали спасатели, которые доставили пассажиров на берег. 60-летняя женщина погибла. Всем остальным оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, его контролирует Северо-Западная транспортная прокуратура (СЗТП)

- Сотрудники прокуратуры проводят проверку, исполнялся ли закон о безопасности плавания по факту происшествия с лодкой в акватории Финского залива в 300-х метров от берега в Кронштадте, - добавили в СЗТП.