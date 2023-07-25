Средняя зарплата в Петербурге превысила 93 тысячи рублей

В Ленобласти зарплата увеличилась на 17,2%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Средняя зарплата в Петербурге выросла до 93,4 тысячи рублей. Такие данные за май приводит Петростат: доходы петербуржцев увеличились на 12,8 процентов. При этом в Ленобласти зарплаты растут еще быстрее. Майский уровень – 68,7 тысячи рублей, на 17,2 процента больше, чем раньше. За месяц рост доходов жителей региона достиг 5,1 процента.

Эксперты указывают на то, что рост зарплат в Петербурге и Ленобласти значительно опередил инфляцию. В мае годовая инфляция составляла 2,54 процента в Петербурге и 3,23 процента – в Ленобласти, по данным Центробанка России.

Весной отмечались низкие значения инфляции, однако в июне она немного подросла. В Петербурге этот показатель достиг 3,6 процентов. Соответственно, выросли цены в магазинах. А рост цен на услуги замедлился. Ускорение инфляции, по мнению экспертов, произошло из-за восстановления потребительской активности.

- В Петербурге на фоне восстановления потребительского спроса в условиях ограниченного предложения ускорился рост цен на подержанные автомобили иностранных марок. Свою роль сыграло и ослабление рубля, - отметили в пресс-службе Северо-Западного управления Центрального банка Российской Федерации.