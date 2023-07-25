«Она знала, что статуэтка взорвется»: Треповой* предъявили окончательное обвинение после теракта в Петербурге, где погиб Владлен Татарский

Террористка устроила взрыв в кафе на Университетской набережной. Фото: СК

Специалисты доказали следственным путем, что Трепова* знала о том, что статуэтка взорвется. Напомним, теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский, произошел 2 апреля в кафе на Университетской набережной. Дарья принесла на встречу с ним «подарок». Когда она вручила бюст, он взорвался, а Татарский стал единственным погибшим. Пострадали более 40 человек. Накануне Треповой* предъявили окончательное обвинение. Об этом Александр Бастрыкин рассказал в интервью РИА Новости.

- Следователи установили, что организацией теракта, в результате которого погиб российский военный корреспондент, занимались лица, находившиеся на Украине. Они же через соцсети завербовали исполнительницу преступления Трепову*. Недавно ей было предъявлено окончательное обвинение в совершении террористического акта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов, - отметил глава СК.

За время следствия специалисты провели около 200 экспертиз, допросили около 400 человек, 85 человек признали потерпевшими. Все это время Трепова находится в следственном изоляторе. Вместе с ней подозреваемыми проходят гражданин Украины Юрий Денисов, журналист Роман Попков*.

* внесены в перечень террористов и экстремистов в России

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