В центре Петербурга продолжаются противоаварийные тренировки на объектах теплоснабжения

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Петербургтеплоэнерго».

Лето - пора противоаварийных тренировок. Одна из таких прошла в центральном тепловом пункте «Петербургтеплоэнерго», расположенном в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга на набережной реки Фонтанки. Вместе с сотрудниками теплоснабжающей компании в тренировке приняли участие представители управляющей компании Адмиралтейского района и районной администрации.

Цель тренировки – оценить взаимодействие персонала компании со службами администрации района по локализации и устранению технологического нарушения на тепловой сети. Каждая из групп участников продемонстрировала высокие профессиональные навыки, слаженность в действиях при возникновении чрезвычайной ситуации, действуя оперативно и эффективно, как единый механизм.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Петербургтеплоэнерго».

Регулярно проводимые тренировки помогают систематически повышать квалификацию персонала компании в области предотвращения и ликвидации последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях, котельных и тепловых пунктах, а также улучшать взаимодействие с профильными службами районных администраций и обслуживающих организаций.

Все эти меры призваны решать основную задачу – обеспечить потребителям максимально комфортные условия при получении услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению.

Всего в 2023 году в соответствии с графиком в структурных подразделениях ООО «Петербургтеплоэнерго» запланировано 108 противоаварийных и 6 противопожарных тренировок.