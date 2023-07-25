«Один погиб, семь – пострадали»: Замглавы администрации Лужского района Ленобласти задержали по делу об обрушении моста в Луге

Мост обрушился, когда на нем находились десятки людей. Фото: t.me/lugasluh

В Ленобласти продолжается расследование уголовного дела после обрушения пешеходного моста в Луге. Напомним, все произошло 22 июля во время фольклорного праздника-фестиваля «Ольгины берега». На мосту в этот момент стояли десятки людей. Из-за случившегося погиб мужчина, еще семь человек пострадали. В качестве подозреваемого в причинении смерти по неосторожности задержали первого заместителя главы администрации Лужского муниципального района.

- Следователи выяснили, что именно этот чиновник организовал фестиваль. Он также исполняет обязанности главы администрации муниципального образования, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Подозреваемого допросили. Следствие будет просить суд, чтобы на время расследования мужчину отправили в следственный изолятор.

Из-за обрушения моста пострадали семь человек. Фото: t.me/lenobladminka

По уголовному делу допрашивают других сотрудников администрации Лужского района, подрядчика по вопросам строительства и контроля за мостом. Служебные документы забрали, чтобы ознакомиться с ними.

Напомним, во время падения моста, мужчина оказался под ним, поэтому конструкция задела его. Очевидцы пытались помочь пострадавшему, пока ждали скорую помощь. В итоге 70-летний пенсионер умер в больнице. Расследование уголовного дела продолжается. Доклад попросил председатель СК России Александр Бастрыкин.

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