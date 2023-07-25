У Tele2 самый быстрый мобильный интернет в Ленинградской области

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

Tele2, российский оператор мобильной связи, показал лучшие результаты по скорости загрузки мобильных данных в 7 населенных пунктах Ленинградской области в ходе тестов ФГУП «Главный радиочастотный центр». Также оператор продемонстрировал высокое качество голосовой связи и мобильного интернета на автомобильной дороге от Санкт-Петербурга до Выборга.

Исследование качества мобильной связи проводили с 19 апреля по 22 июня 2023 года в населенных пунктах Ленинградской области: в городе Сертолово, Выборге, Приморске, и Высоцке, а также в поселке Советском, Глебычево и Рощино. Тестировались голосовые вызовы и их качество, успешность доставки SMS и скорость мобильного интернета. Для измерений ФГУП «Главный радиочастотный центр» использовал специальный комплекс TEMS Automatic и SIM-карты четырех крупных операторов связи.

В ходе тестирования Tele2 показала лучшие результаты по средней скорости передачи данных от базовой станции к абоненту (более 9,8 Мбит/с). По скорости передачи данных в исходящем канале оператор занял второе место (более 1,9 Мбит/с). У компании также лучшие показатели по доле успешных попыток установки голосового соединения и по количеству успешно доставленных SMS – критически важный фактор в процессе получения банковских услуг и подтверждения доступа к цифровым ресурсам.

Кроме того, Tele2 продемонстрировала высокую скорость мобильного интернета на трассе от Санкт-Петербурга до Выборга – наиболее востребованном направлении для загородного отдыха у петербуржцев и гостей города. Средняя скорость мобильного интернета оператора, зафиксированная во время тестирования, позволяет клиентам участвовать в видеоконференциях, смотреть видео онлайн в высоком качестве, быстро скачивать и загружать большие файлы.

Сергей Сергеев, технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2:

«Данные экспертов показали, что у Tele2 лучший результат по установлению голосовых соединений, доставке SMS и лучшая скорость мобильного интернета. А еще отличная связь по дороге на Выборг – одном из излюбленных направлений загородного отдыха. Сухие факты, которые на самом деле говорят о том, что вы всегда будете на связи: сможете пользоваться маркетплейсами, смотреть видео, общаться в соцсетях, оплачивать товары банковскими картами. В дороге, чтобы ни случилось, вы всегда сможете позвонить или воспользоваться мобильным интернетом. Все эти возможности дают нам спокойствие и комфорт, которые сложно переоценить».

Tele2 продолжает сохранять качество и надежность инфраструктуры связи в Санкт-Петербурге и Ленинградской области на высоком уровне. В 2022 году в Санкт-Петербурге компания показала лучшие результаты по скорости мобильного интернета по итогам исследования компании Dmtel. В частности, оператор продемонстрировал лучший результат по качеству воспроизведения видео с ресурса YouTube и скорости загрузки web-страниц. В настоящее время доступность мобильного интернета 4G Tele2 для населения в Петербурге и области составляет 99,8%.

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