В Приморском районе откроют новые продуктовые и косметические магазины

Фото предоставлено пресс-службой компании «Главстрой Санкт-Петербург».

В одном из кварталов экорайона «Юнтолово» в Приморском районе откроют две новые торговые точки в формате мини-маркета и магазина косметики и товаров для дома. Магазины появятся по адресу Ивинская улица, д.11, их площадь составит 293 м² и 250 м² для «Магнита» и «Магнит Косметик» соответственно. Оба объекта станут доступны покупателям в конце августа.

Контракт об открытии новых точек подписали девелопер «Главстрой Санкт-Петербург» и розничная сеть «Магнит». Это уже четвертая сделка по аренде помещений на длительный срок в жилых комплексах застройщика. Первый подписанный контракт состоялся еще в 2020 году, когда девелопер стал предлагать помещения в долгосрочную аренду. Такой подход позволяет влиять на развитие коммерческой инфраструктуры в жилых комплексах.

- Большое значение мы придаем насыщению комплекса магазинами шаговой доступности с момента заселения каждого нового квартала. В настоящий момент планируются к открытию аптека, пекарня, частный детский сад, салон красоты, а также пункты выдачи заказов, - подчеркнула генеральный директор агентства недвижимости «Главстрой» Юлия Ружицкая.

Подготовила: Дарья ШАРОВА.