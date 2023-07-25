«Горько, кисло и дорого»: Общественный контроль заявил, что 90% кильки на столах петербуржцев не соответствует ГОСТу

Общественный контроль заявил, что 90% кильки на столах петербуржцев не соответствует ГОСТу. Фото: spbkontrol.ru

Петербургский «Общественный контроль» вновь проверил излюбленную кильку в томатном соусе. И обнаружил еще больше нарушений ГОСТа, чем годом ранее. Оказалось, что около 90 процентов рыбных консервов не соответствуют требованиям. Выбрать самую-самую из многочисленных банок разных марок оказалось для экспертов настоящим испытанием. Поэтому обращать внимание не только на некусачую цену, но и на результаты лабораторных исследований ФБУ «Тест-Санкт-Петербург».

– К июлю российские предприятия выловили около 2,5 миллиона тонн рыбы и морепродуктов. Уровень промысла оказался на десять процентов выше, чем в прошлом году, – рассказали в организации.

А вот изготовление рыбных консервов сократилось почти на пять процентов. Специалисты объясняют это ростом цен на сырье и падением доходов населения. Пока что стоимость кильки практически не изменилась. Но в «Общественном контроле» предупреждают: еще не вечер. Предположительно, из-за летнего резкого ослабления курса рубля к концу года цены на консервы вырастут на 15-20 процентов.

Кстати, ежегодно лаборатория бракует от 70 до 80 процентов образцов рыбных консервов по физико-химическим и вкусовым показателям. В 2023 сезоне в мусорку отправили семь из восьми экземпляров.

Выбирали для оценки качества доступные для всех образцы: из «Дикси», «Семишагофф», «О’КЕЙ», «Магнит» и «Сезон». По новому ГОСТу производителям разрешили сократить количество непосредственно рыбы: кильки, салаки, сардины и скумбрии. За изготовителями консервов не было замечено жадности до массы рыбы, но вкус горечи и кислоты пропустить было совсем нельзя. Его отметили в семи образцах.

– Продукт готовили из замороженного сырья, в котором уже начались окислительные процессы, использовалась рыба с истекшим сроком годности или изготовитель в качестве исходного сырья использовал не кильку, а хамсу, которая имеет природный привкус горечи, – объясняют эксперты.

Также специалисты рекомендуют выбирать рыбные консервы не только по месту изготовления, но и непосредственной добычи. Неоднократные циклы заморозки делают вкус в разы хуже.

Еще одной проблемой оказалось большое количество муки на дне банок. Как отметили исследователи, увеличение соуса и появление в нем нелюбимых с детства комочков – также причина мерзкого вкуса.

После проверки региональный Роспотребнадзор сообщил, что в «черном списке» оказались производители: ООО «Балтком», ООО «Ряжская рыбоперерабатывающая компания», ООО Консервный комбинат «Арктика», «О’КЕЙ», «Дикси», «Магнит», «Семишагофф», «Сезон», и ООО «Мастершпрот». Предостережение получило и ООО «Фортуна Крым»

Похвалу получил только образец «Килька балтийская (шпрот) неразделанная обжаренная в томатном соусе» ТМ «Мореслав» (ООО Консервный комбинат «Арктика». К слову, это были самые дорогие рыбные консервы.

Для облегчения жизни потребителей «Общественный контроль» перечислил несколько правил выбора рыбных консерв. В первую очередь, информация на банках должна быть четкой и понятной: производитель, его адрес, ГОСТ, ТУ, состав консервов, пищевая ценность, срок годности и условия хранения.

Внешне банка не должна быть деформирована, а вкус и запах консервов должны быть приятными, без посторонних запахов и привкусов. Консистенция мяса – нежная, сочная. Переваренное мясо рыбы, мутный бульон, «каша» вместо цельных кусков должны насторожить покупателя.