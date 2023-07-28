Не конкуренты, а партнеры: В чем разница между нотариусами и риелторами

Иван Соколов, член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Споры о том, нужны ли при оформлении сделок с недвижимостью и нотариусы, и риелторы или достаточно кого то одного, не утихают до сих пор. Многие не понимают разницы между этими специалистами и считают, что как раз на этом можно сэкономить. Некоторые идут еще дальше и самостоятельно решают квартирный вопрос, ведь в Интернете можно найти всю информацию.

- Покупка недвижимости - очень важное и серьезное решение, многие принимают его раз в жизни. При этом далеко не каждый человек обладает юридическими знаниями, знает и понимает нюансы рынка недвижимости. Поэтому профессиональная поддержка в этом вопросе обязательна. Важно лишь понимать, кто за что отвечает, - объясняет член комиссии по делам молодежи Нотариальной палаты Санкт-Петербурга, член редколлегии журнала «Петербургский нотариус» Иван Соколов. - Риелтор - это профессионал, который помогает найти продавца или покупателя, может проконсультировать относительно местоположения недвижимости, ее ликвидности. Он организует переговоры и встречи сторон сделки. А нотариус отвечает за правовую безопасность сделки - проверку ее чистоты и обеспечение законности, регистрацию соответствующих изменений в реестре недвижимости.

Так что риелтор и нотариус в работе с недвижимостью дополняют друг друга. Каждый занимается той работой, в которой он компетентен, для выполнения которой он обладает всеми необходимыми знаниями и опытом, за результат которой он несет ответственность.

А выигрывает продавец или покупатель жилья, который получает необходимый уровень комфорта и правовой защиты.

Сегодня риелторы и нотариусы работают на рынке недвижимости как партнеры. Об этом говорит тот факт, что риелторы все чаще приглашают на свои мероприятия нотариусов, а нотариусы в свою очередь все с большим удовольствием принимают в них участие.

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