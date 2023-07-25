Девять магистралей Петербурга начнут ремонтировать в августе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Летняя ремонтная кампанию продолжается в Петербурге. Несмотря на то, что сам теплый сезон подходит к концу, работы на дорогах Северной столицы продолжаются. Так, в августе 2023 года специалисты планируют заменить покрытие на девяти магистралях. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– Планируется в течение года отремонтировать проезжую часть на более, чем 100 адресах. Верхний слой асфальта и восстановят благоустройство почти на 250 километрах дорожного полотна, – уточнили в пресс-службе городского правительства.

Для этого из бюджета Петербурга выделили 12,2 миллиарда рублей, их которых 1,2 миллиарда — федеральное софинансирование в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт запланирован на участке Приморское шоссе от Горского ручья до улицы Володарского. На промежутке в 8,44 километра работы начнутся со 2 августа. Также восстанавливать дорогу будут на Суздальском шоссе с середины месяца. А вот до Нового шоссе (Белоостров) и Центральной улицы очередь дойдет уже в конце текущей недели: на фрагментах дороги начнут работать с 31 июля.

Кроме того, восстановят Петроградскую набережную, улицу Александра Матросова, Лиговский проспект и проспект Ветеранов.

– Работы на каждом объекте начнутся после получения разрешения от ГАТИ. Просим с понимаем отнестись к текущему ремонту и планировать свой ежедневный маршрут заранее, – уточнили в администрации.

Кстати, в этом году дорожники уже отремонтировали Ушаковскую, Выборгскую, Пироговскую и Арсенальную набережные. Ограничения движения сняли на двух артериях города: Приморском и Московском проспектах, а также улице Коллонтай. В активной фазе работы по проспекту Стачек, Ленинскому проспекту, Софийской улице и Большой Пороховской.