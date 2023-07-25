Однажды в Армении: как открыть для себя прекрасную кавказскую страну

Крепость Амберд на горе Агарац Фото: Антон РАТНИКОВ

«На земном шаре нет другой страны, которая была бы так насыщена чудесами, как земля армян», - сказал как-то про Армению Джордж Байрон. Спорить с английским поэтом, к тому же романтиком, невозможно. Делегация «Комсомольской правды», гостившая в Армении четыре насыщенных дня, в этом убедилась. Чудеса действительно происходили. Более того, здесь они являются чем-то почти постоянным. Как вид на гору Арарат.

Комсомолка возлагает цветы к памятнику детям блокадного Ленинграда Фото: Антон РАТНИКОВ

Главное, в чем убедились представители «Комсомолки»: здесь действительно любят Россию и ждут россиян. Русский язык можно услышать на улицах. Причем, говорят на нем и молодые люди – в средней школе «великому и могучему» отводят три часа в неделю, наравне с языком международного общения английским. Здесь принимают карты «Мир» на каждом шагу. А рубли можно спокойно обменять на местные драмы в любом обменном пункте (в некоторых заведениях у вас возьмут и российскую валюту, округлив сумму в большую сторону). Есть «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда», «Додо пицца» и много других компаний. Поэтому когда стоишь на проспекте Маштоца поздно вечером в пятницу, можно легко почувствовать себя как дома. Или почти как дома. Все же так жарко в Петербурге не бывает примерно никогда.

А отправились журналисты петербургской «Комсомолки» на Кавказ по приглашению мецената Грачьи Погосяна. В Петербурге его многие знают. А в Армении его знают почти все. А те, кто не знает, хотят познакомиться. За пятнадцать примерно лет он реализовал 400 благотворительных проектов в разных точках мира. Строил церкви, открывал памятники, возводил мемориалы, посвященные памяти о Великой Отечественной войне. В июне этого года на церемонии вручения премии «Медиаперсона года» Грачья Погосян победил в номинации «Меценат нашей памяти». Редакция подчеркнула – если бы таких людей в городе, стране, мире, было бы хотя бы на десять процентов больше, мы все жили бы счастливо. Но увы, это штучный товар, оптом таких не выпускают. Грачья Погосян в ответ пригласил представителей издания в Ереван и родной поселок Агарак. У визита была и подспудная цель: собрать документальный материал для готовящейся книги, посвященной деятельности благотворителя. Она должна выйти в издательстве «КП» до конца года.

НОВЫЙ АГАРАК

За эти четыре дня «комсомольцы» объехали, конечно, не всю Армению, но значимую ее часть. Посетили и село Агарак, откуда Погосян родом. Агарак – небольшой поселок, лежащий на дороге из Еревана в гору Агарац, на которой можно увидеть много достопримечательностей, в том числе легендарную крепость Амберд. Этот поселок когда-то был ничем не примечательным, обычным местом на карте, каких тысячи.

- В Армении есть несколько сел с таким названием, и наше было самое неизвестное, - говорит Погосян и вспоминает, как в детстве рассказывал родственникам, что их поселок преобразился, там установили памятник, и им нужно обязательно приехать в гости. Гости приезжали, видели, что ничего в поселке не изменилось и отчитывали юношу.

- Откуда я мог знать, - продолжает Погосян, - что спустя годы у нас все это действительно появится. Только я сделаю это сам.

Среди таких «точек притяжения» в Агараке – церковь у местного кладбища, мемориал погибшим воинам Великой Отечественной войны, памятник футбольной команде «Арарат-1973». И много чего еще. У одного из этих памятников генеральный директор и главный редактор петербургского издания Ирина Жеглова посадила голубую ель. Здесь уже есть дерево, посаженное премьер-министром страны, делегацией Межпарламентской ассамблеи, космонавтами. А вход в школу и вовсе украшает дуб, выращенный из желудя знаменитого петровского дуба. Его Агараку подарил Русский музей. Говорят, сотрудники раз в год пишут письма, чтобы узнать, каково состояние дерева. Отвечаем: с ним все в порядке. Зеленеет, растет, радует глаз каждого приезжающего.

Меценат Грачья Погосян и главный редактор и генеральный директор КП в СПб Ирина Жеглова сажают ель рядом с памятником в Агараке Фото: Антон РАТНИКОВ

В ПЕРВОПРЕСТОЛЬНОМ ЭЧМИАДЗИНЕ

Для армян слова «Духовность», «Вера», «Церковь» значат очень многое. Поэтому маршрут делегации пролегал по культовым местам.

Севанская семинария «Вазгенян» - одна из самых известных в стране (впрочем, там вообще не очень много семинарий). Она находится на Севанском полуострове, на берегу завораживающего своей красотой и величавым спокойствием озера Севан. Люди здесь такие же: красивые и спокойные.

Мы разговариваем с отцом Мисаком, человеком интересной судьбы. В восьмидесятые вступил в Комсомол (и теперь спрашивает: «А что, «Комсомольская правда» еще существует?»). Отучился в МГУ, там же защитил диссертацию по математике. Работал в Ереванском университете. И неожиданно пришел к богу. В итоге в середине девяностых уже возглавил семинарию как ректор. Сейчас работает проректором. Из математика – в священники. Разве это не чудо?

Отец Мисак в кабинете русского языка в семинарии на озере Севан Фото: Антон РАТНИКОВ

В этой семинарии есть класс русского языка, оборудование для которого купил Грачья Погосян. Он же помог с обновлением библиотеки. Служители церкви Россию и русский язык любят. В библиотеке полно классики на русском. Например, Толстой. Льва Николаевича, к слову, отпевали в армянской церкви. Православная от него отказалась. А вот армянская нет.

Еще «Комсомолка» побывала в церкви, посвященной Святой Рипсимэ, построенной в 618 году, и в Первопрестольном Эчмиадзине, где посетила главный армянский храм. В нем продолжается затяжная реконструкция (сложный процесс идет уже одиннадцатый год). Но уже в следующем году храм планируют торжественно открыть. Об этом уверенно говорит представитель армянской церкви в России, архиепископ Езрас Нерсисян.

В Эчмиадзине с представителем армянской церкви в России, архиепископом Езрасом Нерсисяном Фото: Антон РАТНИКОВ

При нем в конце восьмидесятых верующим передали церковь Святой Екатерины на Невском проспекте. А еще он восстанавливал армянский храм на Смоленском кладбище. В советское время там была мастерская крупного номенклатурного художника. Когда Нерсисян вошел внутрь, то первое, что он увидел, огромная скульптура Сталина.

Кажется, это тоже чудо.

УЖАСНОЕ СЛОВО «БЛОКАДА»

На следующий день делегация «Комсомолки» снова в Ереване. Здесь жарко, жжет солнце. Но восемь человек у памятника детям блокадного Ленинграда стоят без головных уборов. Этот монумент появился здесь в память тех, кто приехал в Армению во время эвакуации из города, осажденного врагом. Кстати, некоторые из них потом остались тут навсегда. Их потомки и сейчас жители Еревана.

Красные розы ложатся к подножию памятника. Для армян слово «блокада» в эти дни приобрело новый, драматический смысл.

- Вы, как ленинградцы, поймете. Ведь Карабах тоже в блокаде. У людей есть деньги, а в магазинах нет продуктов. 120 тысяч человек отрезаны от снабжения! – говорят армяне.

Жители этой прекрасной, гордой страны молятся о том, чтобы ситуация там разрешилась мирно.

На это ориентированы и действия нашего посольства. «Комсомолка» вместе с Грачьей Погосяном встречается с советником-посланником посольства России в Армении Максимом Селезневым. Он рассказывает о том, что переговоры по этой проблеме идут постоянно. Пока что найти достаточно точек соприкосновения не удается. Но шансы на компромисс остаются. Или на чудо?

На встрече с советником-посланником посольства России в Армении Максимом Селезневым Фото: Антон РАТНИКОВ

ПОМНИМ О ПРОШЛОМ. СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

Тридцать километров от Еревана. Дорога между Ереваном и Ошаканом. Когда-то здесь развивались события русско-персидской войны 1827 года. Теперь здесь стоит памятник русским воинам, павшим в Ошаканской битве. Наши войска под предводительством Афанасия Красовского не дрогнули и смогли дат отпор полчищам хана, в десять раз превосходившим русский корпус.

Возложение цветов к памятнику солдатам, погибшим во время войны с Персией в 1827 году Фото: Антон РАТНИКОВ

У памятника лежат цветы. Рядом деревья, которые десять лет назад при открытии мемориала высаживала, в том числе, и делегация Петербурга. Тут же закладной камень. Должны были построить часовню, но руки не дошли. Может, дойдут. В конце концов, Россия и Армения вместе выполняют много проектов. Может быть, и этот воплотится в жизнь. И даже чуда не потребуется.

Вообще Петербург активно сотрудничает с Ереваном. И речь не только о горизонтальных связях, которые держатся на таких людях, как Погосян.

Вечерний Ереван. Площадь Республики, а раньше была - Ленина Фото: Антон РАТНИКОВ

Представитель губернатора Петербурга в Армении Ваграм Барсегян рассказывает о том, что Александр Беглов родился в Баку, но Армению любит. И уделяет большое внимание связям двух стран. Скоро в Ереване начнут реализацию интересного проекта – Дом Петербурга. Здание будет увенчано колоннадой, отсылающей к колоннаде Адмиралтейства. И это далеко не все, планов по совместной работе, как всегда, громадье.

Если же говорить об инициативах сынов Армении в Петербурге, то первым делом нужно сказать о Музее фонда Грачьи Погосяна. Уже в сентябре он начнет работу на Таврической улице. Сроки его создания – рекордные, даже можно сказать чудесные. В одном помещении соберутся миниатюры всех памятников, которые построил меценат нашей памяти в Петербурге и других точках мира. Единственное, из-за чего тут можно переживать: если Погосян сохранит такой темп благотворительной работы, то скоро ему придется находить помещение побольше.

Но разве это плохо?

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомольскую правду» в Армении тоже читают. Известный джазовый музыкант Левон Малхасян, большой друг Давида Голощекина, рассказывает, что всегда просит оставить для себя свежий выпуск еженедельника в ближайшем киоске.

Джазмен и народный артист Армении Левон Малхасян каждую неделю покупает армянскую Комсомолку Фото: Антон РАТНИКОВ

КСТАТИ

Армения славится своими винами и коньяком. На коньячном заводе, открытом еще в конце XIX века в здании бывшей крепости, до сих пор можно попробовать напитки, разлитые в бутылки в 1913 или 1924 годах. К слову, один из владельцев завода Николай Шустов был гением маркетинга. Он отправлял хорошо одетых людей в разные рестораны, чтобы они там требовали налить «Потрясающий коньяк Шустова». После визита рестораторы наводили справки и заказывали на пробу несколько бутылок.