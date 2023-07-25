«Дотронулись до провода в траве»: Два человека погибли от удара тока на юго-западе Петербурга

Два человека наступили на провод под напряжением в траве и погибли в Красном Селе. Фото: vk.com/club2338989

Трагедией завершилась прогулка в лесном массиве Красного Села. Там двое местных жителей не заметили притаившийся в густой траве провод. А незваный компаньон оказался под напряжением. От удара током оба человека погибли. Об этом spb.kp.ru сообщил источник.

– Предполагаю, что молодые люди пытались снять эти лежавшие, по их мнению, без дела провода, – высказался один из читателей соседской группы «Транспортный коллапс. Красное Село» в социальной сети ВКонтакте.

Объяснил пользователь это большим количеством оперативно прибывших служб. По его мнению, полиция и скорая, приехавшие на происшествие – явление вполне себе понятное. Но специалисты «Россети» и МЧС, по словам местного жителя, прямое указание на попытку унести с собой городское имущество.

В некоторых телеграм-каналах уже появились замазанные фотографии обугленных тел. Жертвами, по предварительной информации, оказались мужчины. Одного из них «поджарило» практически до костей. На втором погибшем осталось небольшое количество ткани.

Официальной версии случившегося пока что нет. Правоохранителям только предстоит выяснить, почему опасный провод попался под ноги любителям вечерних променадов, а также все обстоятельства и причины происшествия.