Стоят ЗСД, КАД и вантовый мост: Огромные пробки образовались в Петербурге утром 26 июля

Пробка на ЗСД мешала движению целый час. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сервис Яндекс.Пробки проанализировал дорожную ситуацию утром, 26 июля. Заторы собрались на Вантовом мосту, на ЗСД, на Кубинской улице, на внутренней стороне КАД и на Садовой улице. Кроме этого, плотное движение зафиксировали на Невском и Литейном проспектах. В целом дорожную обстановку сервис оценил всего на 4 балла.

- Почти пятикилометровая пробка собралась на Западном скоростном диаметре – от Вантового моста через Корабельный форватер до реки Екатерингофка. Пробка продержалась в течение часа, - сообщает сервис.

Вантовый мост встал от Октябрьской набережной до Софийской улицы. Затор продержался 1,5 часа. КАД стоял от Московского шоссе до Пулковского шоссе, но движение наладилось через 10 минут. На Садовой улице от Никольского переулка для Инженерной улицы машины стояли почти час. К 10 утра движение на дорогах пришло в норму.