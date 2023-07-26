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Общество26 июля 2023 9:06

Работу фонтанов в центре Петербурга продлили до двух часов ночи до 1 августа 2023 года

Все фонтаны в городе не будут закрывать на помывку до конца месяца
Анастасия НУРАДИЛОВА
Фонтаны будут работать до поздней ночи. Фото: Водоканал

Фонтаны будут работать до поздней ночи. Фото: Водоканал

Лето – самое время наслаждаться работающими фонтанами, зелеными деревьями, красивыми цветами в саду. К слову, пасмурная погода – совсем не помеха для петербуржцев, горожане все равно гуляют на улицах. Поэтому Водоканал решил продлить работу фонтанов в центре города. С 26 по 31 июля некоторые из них будут радовать жителей и гостей города до двух часов ночи.

- Изменится режим работы фонтанов на Дворцовой набережной, на Манежной площади, на Невском проспекте, на Казанской площади и в Александровском саду, - сообщили в пресс-службе Водоканала.

Кроме этого, все 77 фонтанов и три фонтанных комплекса Петербурга с 26 июля будут работать без закрытия на помывки. Но это только до конца месяца. В августе установки вернутся на график до десяти часов вечера.

Напомним, в Петербурге с 24 июля отключили десять фонтанов. До 28 июля специалисты отмоют их и проведут техническое обслуживание. На выходных комплексы снова заработают.

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