Работу фонтанов в центре Петербурга продлили до двух часов ночи до 1 августа 2023 года

Фонтаны будут работать до поздней ночи. Фото: Водоканал

Лето – самое время наслаждаться работающими фонтанами, зелеными деревьями, красивыми цветами в саду. К слову, пасмурная погода – совсем не помеха для петербуржцев, горожане все равно гуляют на улицах. Поэтому Водоканал решил продлить работу фонтанов в центре города. С 26 по 31 июля некоторые из них будут радовать жителей и гостей города до двух часов ночи.

- Изменится режим работы фонтанов на Дворцовой набережной, на Манежной площади, на Невском проспекте, на Казанской площади и в Александровском саду, - сообщили в пресс-службе Водоканала.

Кроме этого, все 77 фонтанов и три фонтанных комплекса Петербурга с 26 июля будут работать без закрытия на помывки. Но это только до конца месяца. В августе установки вернутся на график до десяти часов вечера.

Напомним, в Петербурге с 24 июля отключили десять фонтанов. До 28 июля специалисты отмоют их и проведут техническое обслуживание. На выходных комплексы снова заработают.