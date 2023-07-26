Гриль-сезон в самом разгаре: «Комсомолка» вместе с блогерами приготовила сытный обед для дачного отдыха

В зоне активной кухни шоу-рума LEX собрались петербургские блогеры, чтобы порадовать себя вкусными и сытными блюдами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Лето, солнце, дача и вкусный сытный обед - рецепт идеального выходного. Самое время, чтобы выбраться с семьей на шашлыки. А если любимые блюда уже приелись, то можно попробовать что-то новенькое. Например, крылышки-гриль. «Комсомолка» вместе с блогерами собрались на кулинарной встрече из цикла «Время есть», чтобы узнать, как разнообразить летнее меню.

ОБЕД ИЗ ПЯТИ БЛЮД

Хоть за окном погода совсем не летняя, рецепты наоборот под стать солнечному июльскому деньку. В зоне активной кухни шоу-рума LEX собрались петербургские блогеры, чтобы порадовать себя вкусными и сытными блюдами. В меню: крылышки-гриль, битые огурцы, капрезе и освежающий домашний лимонад с огурцами и зеленью. Первым делом распределили задачи: кто будет резать огурцы, кто курицу, а кто займется маринадом. Дружная команда работала под чутким руководством бренд-шефа LEX Романа Пототранного.

Куриные крылышки готовим на гриле и в духовке LEX. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Обрабатываем крылышки, и они готовы к маринаду. Их на кухне сегодня два вида: для гриля и духовки. Для первого выдавливаем лимонный сок, повсюду остаются брызги. К счастью, есть бумажные полотенца «Мягкий знак», которые помогают быстро избавиться от лишних пятен. Это один из первых российских брендов бумажной продукции для ежедневной гигиены и комфорта в повседневной жизни. Будь то быстрая уборка в доме или приятный обед с близкими, бумажные полотенца и салфетки «Мягкий знак» всегда готовы помочь справиться с любыми задачами и создать чистоту и уют вокруг.

Бумажные полотенца «Мягкий знак» помогли быстро избавиться от лишних пятен на кухне. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Гарнитура чистая, остается только приятный запах в воздухе и лимонный сок в миске. Добавляем к нему подсолнечное масло, соль и чеснок - маринад готов. Отправляем в него крылышки и забываем на пятнадцать минут.

Для маринада в духовке смешиваем подсолнечное масло, соевый соус и мед. Оставляем крылышки мариноваться.

ЭКЗОТИЧЕСКИЕ ЗАКУСКИ С ОГОРОДА

Закуски готовим дачные: из того, что выросло в огороде. Первая - блюдо азиатской кухни, битые огурцы по-китайски. Для нее понадобятся огурцы, соевый соус, кунжутное масло, подсолнечное масло, перец, чеснок. Складываем огурцы в целлофановый пакет и хорошенько отбиваем скалкой. А вот вам лайфхак от девушек-блогеров: вместо скалки можно использовать тупую сторону ножа.

Теперь беремся за экзотическую итальянскую, но простую в приготовлении закуску: капрезе. Нарезаем помидоры и моцареллу одинаковыми дольками, поливаем соусом и украшаем листьями базилика. Для соуса вам понадобится: масло подсолнечное и оливковое, петрушка или базилик.

Закуски готовим дачные: из того, что выросло в огороде. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наконец, подходит время жарки, на помощь приходит кухонная техника LEX. Компания создает высокотехнологичные, долговечные и доступные товары для кухни, сохраняя высокий уровень сервиса и удобного гарантийного и постгарантийного обслуживания. У бренда широкий ассортимент: вытяжки, варочные поверхности, духовые шкафы, посудомоечные машины, холодильники, микроволновые печи, а также малая бытовая техника. Особую роль сегодня на кухне сыграли: духовой шкаф и гриль. Крылышки покрылись золотистой корочкой и при этом остались сочными.

Крылышки покрылись золотистой корочкой и при этом остались сочными. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ОВОЩНОЙ ЛИМОНАД

Дальше приступаем к лимонаду. Сначала произвольно нарезаем огурец, бросаем в измельчитель и добавляем лимонный сок, сахар и мяту. Тут в игру вступает малая бытовая техника LEX: измельчитель помог в создании лимонада. Быстро и до однородной массы довел огурцы, лимонад не пришлось даже просеивать через сито. К тому же техника прослужит долго, не придется менять каждые полгода, ведь гарантия на технику LEX - 36,6 месяцев, как температура тела здорового человека! А на двигатели вытяжек гарантийный срок составляет 8 лет!

Для домашнего лимонада измельчаем свежие огурцы и зелень. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

К СТОЛУ

После увлекательного мастер-класса на столе красовался полноценный обед: крылышки двух видов, закуски и освежающий лимонад. Кулинары продегустировали блюда. Все остались в восторге от результата: вкусно, сытно, по-летнему. Получился отличный дачный обед, который блогеры взяли себе на заметку.

После увлекательного мастер-класса на столе красовался полноценный обед: крылышки двух видов, закуски и освежающий лимонад. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мастер-класс стал уже пятой встречей из большого цикла «Время есть». Впереди еще много интересного! Следите за нашими новостями и берите на заметку самые интересные рецепты.

КОНКРЕТНО

Рецепт крылышек на гриле.

Ингредиенты:

Куриные крылья - 1 кг

Соевый соус - 250 мл

Чеснок - 5 зубчиков

Перец чили - 2 шт.

Растительное масло - 2 ст. л.

Мед - 6 ст. л.

Лимон - 1 шт.

Рецепт крылышек на гриле отлично подойдет для дачного отдыха. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Разрезаем лимон на две части и выдавливаем сок. Смешиваем его с подсолнечным маслом, солью и чесноком. Маринад для крылышек на электрогриле готов.

Для маринада крылышек в духовом шкафу смешиваем подсолнечное масло, соевый соус и мед.

Маринуем крылышки в течение пятнадцати минут, запекаем в духовке или на гриле до готовности.

Подготовила: Татьяна САРАНА

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