Выплаты ветеранам ко Дню Победы станут ежегодными в Петербурге

Решение о ежегодных выплатах ветеранам внесут в Социальный кодекс Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

80 лет со дня прорыва блокады Ленинграда отметили в этом году. В январе 2024 года отметят еще одну памятную дату – 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. Юбилейные мероприятия пройдут в Петербурге и по всей стране. Особого внимания заслуживают ветераны. Смольный принял решение сделать выплаты ко Дню Победы ежегодными.

- Начиная с 2021 года, мы ежегодно предоставляем выплаты из городского бюджета ко Дню Победы. Решения о них принимались каждый год отдельными постановлениями и городскими законами. Эту меру поддержки целесообразно закрепить в Социальном кодексе Санкт Петербурга. Прошу Комитет по социальной политике подготовить необходимые изменения, - заявил губернатор Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Выплаты ветеранам сделают ежегодными. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На заседании правительства Петербурга обсудили меры поддержки для других категорий населения. Глава города также попросил Комитет по социальной политике рассмотреть инициативу о введении с 2024 года финансовой поддержки для родственников, которые ухаживают за инвалидами и детьми-инвалидами.