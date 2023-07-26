ТОП-5 способов оплатить коммунальные услуги быстро и удобно

С каждым годом платить "коммуналку" становится проще. Фото: Артем КИЛЬКИН

С каждым годом платить "коммуналку" становится проще. Теперь не обязательно идти на почту или в свою УК, стоять в очередях. Каждый может выбрать удобный для себя вариант внесения платежей. Собрали самые простые способы.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

С июня многофункциональные центры Петербурга начали принимать платежи за жилищно-коммунальные услуги. В окнах приема и выдачи документов при помощи терминалов Сбербанка оплатить можно газ, тепло, водоснабжение, электроэнергию, домофон. Плюс в том, что визит в МФЦ можно совместить с получением других услуг и тем самым сэкономить время. Эту возможность особо оценят получатели льгот на оплату ЖКУ. Для получения или продления льготы требуется отсутствие задолженности, а погасить долги в МФЦ будет проще и удобнее. Оплатить "коммуналку" можно в любом МФЦ Петербурга, кроме центра на Невском проспекте, 174. Там такая возможность появится после ремонта. Очередей не будет точно, потому что в центрах установлено 1062 терминала Сбера. Для оплаты понадобятся банковская карта любого банка или смартфон с функцией бесконтактной оплаты, и квитанция на оплату ЖКУ.

В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА

Если квитанция с собой, по пути отделение банка и у вас есть свободное время, оплатить "коммуналку" можно по старинке - через кассу. В некоторых отделениях стоят терминалы и банкоматы, через которые тоже можно совершить платеж, сделать это поможет консультант.

МОБИЛЬНЫЙ БАНК

Оплатить ЖКУ можно в мобильном приложении банка. Услуги некоторых поставщиков можно оплачивать по QR-коду на квитанции через мобильное приложение. При желании можно даже настроить автооплату.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ УК И ПОСТАВЩИКА УСЛУГ

На квитанции указана организация, которой вы переводите деньги, а также размещена информация о том, как создать личный кабинет. Через кабинет можно управлять счетами, быстро узнать информацию по задолженности или переплате. Если нужен чек об оплате, получить его возможно любым удобным способом - на электронную почту или телефон. Зачисление всегда проходит на протяжении одного или трех рабочих дней.

ГИС ЖКХ

Государственная информационная система ЖКХ позволяет отслеживать и оплачивать коммунальные платежи. Для этого нужно авторизоваться в системе через Госуслуги, перейти в личный кабинет и выбрать оплату по лицевому счету. На портале можно сохранить номера лицевых счетов и каждый месяц получать информацию о счетах за коммунальные услуги. Вводить данные каждый раз вручную не придется. Портал напомнит, до какого числа нужно оплатить квитанцию и передать показания.