«Пора объявить ему войну»: Как Петербург и Ленобласть собираются победить борщевик

Борщевик продолжает жить и процветать и в черте Петербурга, и за ней.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Историю появление в нашем регионе борщевика Сосновского, наверное, уже все знают. Сороковые годы. Сельское хозяйство нуждается в дешевом и быстрорастущем растении, идущем на корм скоту. Борщевик кажется идеальным вариантом. Но вскоре выясняется: допущена ошибка. Борщевик коровы едят плохо. А если едят, то у них портится вкус мяса и молока. Непорядок. Тогда растение перестали культивировать. Но он решил культивировать себя сам. И это проблема. Потому что он быстро захватывает огромные территории, откуда вынуждены уходить животные, ведь они борщевик не едят. Другие растения при таком соседстве тоже быстро чахнут. В общем, если ничего не делать, то именно борщевик вскоре станет доминирующим видом на планете.
В Петербурге борщевик встречается, в основном, в отдельных точках.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
- Борщевик - чемпион по плодовитости, - рассказывает Светлана Елинская, курирующая группу ВК «Борьба с борщевиком в СПб и области». - Плюс он получил фору благодаря перестройке и девяностым годам, когда наше сельское хозяйство было в трудном положении, когда появились пустующие поля. Теперь он появился и в городах. И благодаря халатности администраций благополучно в них расселяется.
Светлана рассказывает, что в Петербурге она впервые обнаружила борщевик в 2018 году. Сильно удивилась и позвонила 004. Заявку, кстати, приняли. Сейчас по этому телефону звонить нет смысла. Борщевика в городе слишком много.
- Сейчас власти все же начали относиться к этой проблеме серьезнее, - продолжает она. - Некоторые засоренные борщевиком территории подвергаются кошению, где-то его выкапывают. Это хорошо, но недостаточно. Дело в том, что если будет пропущено хотя бы одно цветущее растение, то на следующий год мы снова получим множество всходов.
Нередко борщевик случайно скашивают вместе с обычной травой.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В городе борщевик появился простым способом – семена «переехали» на колесах машин. Кстати, поэтому он нередко растет вдоль дорог. Но бывает и такое, что благоустройство в городе выполняют с помощью уже зараженного грунта. Приезжает грузовик, высыпает землю с семенами борщевика. Сначала все выглядит хорошо, а через пару недель вместо красивого газона растет сорняк.
Что делать в такой ситуации? Волонтеры считают, что нужно создать целый штаб по борьбе с борщевиком. Он должен выработать меры, как победить коварное растение. Причем вести эту борьбу нужно всем миром, начиная от муниципальных властей и заканчивая заведующими детских садов и библиотек. Борщевику нужно объявить войну и выгнать с нашей территории.
- К «эпидемии борщевика» нужно относиться как к стихийному бедствию, - уверяют волонтеры.
Случайно упадешь в кусты - и все, ожог.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Власти о проблеме, конечно, знают. Выкопать, выкосить, обработать – вот три кита, на которых до сих пор держится борьба с борщевиком Сосновского в России. В этом году на линию фронта бросили новые силы.
- Все садово-парковые предприятия проводят постоянный мониторинг, чтобы вовремя гасить очаги разрастания борщевика. Его выкашивание на территориях, подведомственных комитету по благоустройству, предусмотрено в этом году на общей площади более 33 гектаров - причем шесть раз за сезон, - рассказали в Комитете по благоустройству.
Звучит хорошо, но для понимания, площадь Петербурга – 3934 гектаров. Значит, обработают около процента все территории. Мягко говоря, маловато.
Впрочем, в комитете не сдаются. В городе борщевик появляется пока что «точечно». За сезон специалисты собираются выкопать почти 12 тысяч сорняков.
Тем временем за городом - целые поля борщевика.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
- На 13 гектарах мы применим гербициды, - продолжили в комитете. – Их нельзя распылять в водоохранных зонах и на территориях массового посещения людей. То есть, к примеру, в популярных парках, вдоль рек, вблизи детских площадок – химическая обработка запрещена.
Более инновационные способы борьбы в городе пока не рассматриваются. Хотя здесь хвастаться особенно нечем . Ничего более яркого, чем распыление химикатов с дрона пока не придумали. Некоторые специалисты говорят, что борщевик может вытеснить топинамбур, то есть земляная груша. Но это не точно.
В Ленобласти с напастью тоже борются. Еще весной в правительстве провели целое совещание, посвященное борщевику. Наверное, ни одно другое растение не удостаивалось такого внимания со стороны властей.
Жалобы на борщевик принимают в комитете по благоустройству Петербурга.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
По его итогам регион наделил муниципалитеты правом штрафовать собственников земли за засоренность борщевиком. То есть теперь администрации могут штрафовать и требовать убрать борщевик на землях лесного фонда, промышленности и так далее. Правда, не факт, что собственники легко подчинятся. Особенно если они, допустим, уже давно забросили купленную территорию и не платят ни налоги, ни другие отчисления в бюджет.
Также непонятно, хватит ли у администраций муниципальных образований ресурсов на повсеместный обход чужих владений. Стоит отъехать немного за черту города, как можно увидеть целые борщевиковые поля.
Но вот в администрации города Сертолово говорят, что борщевика в этом году стало меньше, чем год назад.
- Мы «душим» его, «душим» каждый год, и площадь уменьшается, - говорит директор компании, ответственной за благоустройство в городе, Вадим Кисляков. По его словам, активная работа шла еще весной. Поэтому в Сертолово его взошло относительно немного. А вот в стороне от города, в частности, у Выборгского шоссе, борщевик растет. И непонятно, кто должен с ним сражаться: администрация района, дорожное предприятие или еще кто. Ресурсов, очевидно, ни у кого не хватает.
Всего в 2023 году с сорняком в Ленобласти будут бороться в 106 городских и сельских поселениях. Общая площадь обработанной территории составит 5 тысяч гектар. Это почти на 11% больше, чем в прошлом году.
Ресурсов на битву с борщевиком пока не хватает.
Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА
Но волонтеры говорят, что и этого недостаточно.
- Необходимо создать бригаду срочного реагирования, которая сможет уничтожать борщевик на любых территориях, даже через забор перелезать для этого, если потребуется, - уверены они.
То есть без кардинальных мер мы будем зарастать борщевиком до тех пор, пока не исчезнем под его зонтиком.
А при чем тут Сосновский?
Дмитрий Сосновский – крупный ученый, исследовавший флору Кавказа. Правда, борщевик он не описывал. Это сделала его ученица Ида Манденова в 1944 году. И назвала растение в честь наставника. Такая вот получилась «медвежья услуга». А вообще именем Сосновского названо более двадцати разных представителей флоры. Но они более милые. Например, есть род астровых Sosnovskya.
Областные ученые предложили рассматривать борщевик Сосновского как ценное сырье. Предполагается, что существует более двадцати способов использования растения в, так сказать, мирных целях.
Из него, в частности, можно делать бумагу. А еще использовать в сельском хозяйстве. Впрочем, на Кавказе, откуда борщевик родом, уже давно нашли ему достойное применение. Его добавляют в рассольные кавказские сыры, а в сушеном и измельченном виде используют при консервировании. Говорят, что и молодые побеги можно использовать, добавляя в салат – получается не хуже, чем хваленая руккола.
На заросли борщевика можно (и нужно!) жаловаться. Например, в группе Комитета по благоустройству Петербурга. В комментариях к посту от 17 июля жительница пожаловалась на засилие этого растения вдоль Московского шоссе. Администратор группы упокоил просительницу: там борщевик ликвидируют к 15 августа. В Ленобласти предлагают отправлять свои жалобы прямо через официальный сайт правительства региона.
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