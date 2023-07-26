«Пора объявить ему войну»: Как Петербург и Ленобласть собираются победить борщевик

Борщевик продолжает жить и процветать и в черте Петербурга, и за ней. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Чемпион по плодовитости

Историю появление в нашем регионе борщевика Сосновского, наверное, уже все знают. Сороковые годы. Сельское хозяйство нуждается в дешевом и быстрорастущем растении, идущем на корм скоту. Борщевик кажется идеальным вариантом. Но вскоре выясняется: допущена ошибка. Борщевик коровы едят плохо. А если едят, то у них портится вкус мяса и молока. Непорядок. Тогда растение перестали культивировать. Но он решил культивировать себя сам. И это проблема. Потому что он быстро захватывает огромные территории, откуда вынуждены уходить животные, ведь они борщевик не едят. Другие растения при таком соседстве тоже быстро чахнут. В общем, если ничего не делать, то именно борщевик вскоре станет доминирующим видом на планете.

В Петербурге борщевик встречается, в основном, в отдельных точках. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Борщевик - чемпион по плодовитости, - рассказывает Светлана Елинская, курирующая группу ВК «Борьба с борщевиком в СПб и области». - Плюс он получил фору благодаря перестройке и девяностым годам, когда наше сельское хозяйство было в трудном положении, когда появились пустующие поля. Теперь он появился и в городах. И благодаря халатности администраций благополучно в них расселяется.

Светлана рассказывает, что в Петербурге она впервые обнаружила борщевик в 2018 году. Сильно удивилась и позвонила 004. Заявку, кстати, приняли. Сейчас по этому телефону звонить нет смысла. Борщевика в городе слишком много.

- Сейчас власти все же начали относиться к этой проблеме серьезнее, - продолжает она. - Некоторые засоренные борщевиком территории подвергаются кошению, где-то его выкапывают. Это хорошо, но недостаточно. Дело в том, что если будет пропущено хотя бы одно цветущее растение, то на следующий год мы снова получим множество всходов.

Нередко борщевик случайно скашивают вместе с обычной травой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе борщевик появился простым способом – семена «переехали» на колесах машин. Кстати, поэтому он нередко растет вдоль дорог. Но бывает и такое, что благоустройство в городе выполняют с помощью уже зараженного грунта. Приезжает грузовик, высыпает землю с семенами борщевика. Сначала все выглядит хорошо, а через пару недель вместо красивого газона растет сорняк.

Что делать в такой ситуации? Волонтеры считают, что нужно создать целый штаб по борьбе с борщевиком. Он должен выработать меры, как победить коварное растение. Причем вести эту борьбу нужно всем миром, начиная от муниципальных властей и заканчивая заведующими детских садов и библиотек. Борщевику нужно объявить войну и выгнать с нашей территории.

- К «эпидемии борщевика» нужно относиться как к стихийному бедствию, - уверяют волонтеры.

Случайно упадешь в кусты - и все, ожог. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проспект борщевиков

Власти о проблеме, конечно, знают. Выкопать, выкосить, обработать – вот три кита, на которых до сих пор держится борьба с борщевиком Сосновского в России. В этом году на линию фронта бросили новые силы.

- Все садово-парковые предприятия проводят постоянный мониторинг, чтобы вовремя гасить очаги разрастания борщевика. Его выкашивание на территориях, подведомственных комитету по благоустройству, предусмотрено в этом году на общей площади более 33 гектаров - причем шесть раз за сезон, - рассказали в Комитете по благоустройству.

Звучит хорошо, но для понимания, площадь Петербурга – 3934 гектаров. Значит, обработают около процента все территории. Мягко говоря, маловато.

Впрочем, в комитете не сдаются. В городе борщевик появляется пока что «точечно». За сезон специалисты собираются выкопать почти 12 тысяч сорняков.

Тем временем за городом - целые поля борщевика. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- На 13 гектарах мы применим гербициды, - продолжили в комитете. – Их нельзя распылять в водоохранных зонах и на территориях массового посещения людей. То есть, к примеру, в популярных парках, вдоль рек, вблизи детских площадок – химическая обработка запрещена.

Более инновационные способы борьбы в городе пока не рассматриваются. Хотя здесь хвастаться особенно нечем . Ничего более яркого, чем распыление химикатов с дрона пока не придумали. Некоторые специалисты говорят, что борщевик может вытеснить топинамбур, то есть земляная груша. Но это не точно.

«Душим каждый год»

В Ленобласти с напастью тоже борются. Еще весной в правительстве провели целое совещание, посвященное борщевику. Наверное, ни одно другое растение не удостаивалось такого внимания со стороны властей.

Жалобы на борщевик принимают в комитете по благоустройству Петербурга. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

По его итогам регион наделил муниципалитеты правом штрафовать собственников земли за засоренность борщевиком. То есть теперь администрации могут штрафовать и требовать убрать борщевик на землях лесного фонда, промышленности и так далее. Правда, не факт, что собственники легко подчинятся. Особенно если они, допустим, уже давно забросили купленную территорию и не платят ни налоги, ни другие отчисления в бюджет.

Также непонятно, хватит ли у администраций муниципальных образований ресурсов на повсеместный обход чужих владений. Стоит отъехать немного за черту города, как можно увидеть целые борщевиковые поля.

Но вот в администрации города Сертолово говорят, что борщевика в этом году стало меньше, чем год назад.

- Мы «душим» его, «душим» каждый год, и площадь уменьшается, - говорит директор компании, ответственной за благоустройство в городе, Вадим Кисляков. По его словам, активная работа шла еще весной. Поэтому в Сертолово его взошло относительно немного. А вот в стороне от города, в частности, у Выборгского шоссе, борщевик растет. И непонятно, кто должен с ним сражаться: администрация района, дорожное предприятие или еще кто. Ресурсов, очевидно, ни у кого не хватает.

Всего в 2023 году с сорняком в Ленобласти будут бороться в 106 городских и сельских поселениях. Общая площадь обработанной территории составит 5 тысяч гектар. Это почти на 11% больше, чем в прошлом году.

Ресурсов на битву с борщевиком пока не хватает. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Но волонтеры говорят, что и этого недостаточно.

- Необходимо создать бригаду срочного реагирования, которая сможет уничтожать борщевик на любых территориях, даже через забор перелезать для этого, если потребуется, - уверены они.

То есть без кардинальных мер мы будем зарастать борщевиком до тех пор, пока не исчезнем под его зонтиком.

Кстати

А при чем тут Сосновский?

Дмитрий Сосновский – крупный ученый, исследовавший флору Кавказа. Правда, борщевик он не описывал. Это сделала его ученица Ида Манденова в 1944 году. И назвала растение в честь наставника. Такая вот получилась «медвежья услуга». А вообще именем Сосновского названо более двадцати разных представителей флоры. Но они более милые. Например, есть род астровых Sosnovskya.

А в это время

Областные ученые предложили рассматривать борщевик Сосновского как ценное сырье. Предполагается, что существует более двадцати способов использования растения в, так сказать, мирных целях.

Из него, в частности, можно делать бумагу. А еще использовать в сельском хозяйстве. Впрочем, на Кавказе, откуда борщевик родом, уже давно нашли ему достойное применение. Его добавляют в рассольные кавказские сыры, а в сушеном и измельченном виде используют при консервировании. Говорят, что и молодые побеги можно использовать, добавляя в салат – получается не хуже, чем хваленая руккола.

Конкретно

На заросли борщевика можно (и нужно!) жаловаться. Например, в группе Комитета по благоустройству Петербурга. В комментариях к посту от 17 июля жительница пожаловалась на засилие этого растения вдоль Московского шоссе. Администратор группы упокоил просительницу: там борщевик ликвидируют к 15 августа. В Ленобласти предлагают отправлять свои жалобы прямо через официальный сайт правительства региона.

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