Комиссию за переводы в Сбере платят менее 10% пользователей. Фото: freepik.com.

Предложение отказаться от комиссии и сделать переводы бесплатными поступило в начале июля. Идею озвучила первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова во время прошедшего в Петербурге Финансового конгресса. Эксперты идею обдумали и сделали выводы.

Скоробогатова отметила, что, по ее мнению, лояльность клиентов банка после такого шага значительно повысится и может существенно увеличить приток денег в банк.

Однако предложение финансистки, отметили в банке, востребованным не будет.

- У нас такой проблемы, честно сказать, и не существует, потому что у нас около 80% это переводы до 50 тыс. рублей, и они у нас не облагаются никакими комиссиями. Кроме того, по подписке "Прайм" это бесплатно. В целом у нас порядка 95% транзакций бесплатные, - прокомментировал Герман Греф вопросы журналистов, спросивших его о том, прислушается ли банк к рекомендациям.

В Сбере комиссия за перевод взимается только в том случае, если клиент переводит более 50 тысяч рублей в месяц. В таком случае банк может взять 1% от суммы перевода, но не более одной тысячи рублей. Те, кому нужно регулярно переводить крупные суммы, как правило, приобретают платную подписку на услугу безлимитного перевода. При этом, как неоднократно отмечали эксперты и участники рынка, отменять комиссии за переводы только в одном отдельно взятом банке нецелезообразно – это негативно скажется на конкуренции в банковском секторе и может затормозить внедрение финансовыми организациями новых современных программ и продуктов. Реклама.