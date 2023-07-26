Россияне предпочитают путешествовать внутри страны. Фото:shutterstock.com.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин во время рабочей поездки по Алтаю провел совещание по развитию в России туризма и индустрии гостеприимства.

Он отметил, что туризм — один из самых мультипликативных секторов экономики. Сегодня вклад туризма в ВВП страны— порядка 4%, и есть куда расти. Туристическая отрасль может быть серьёзным драйвером для бизнеса и развития ВВП страны в целом. Одной из главных функций туризма во всём мире — это создание новых рабочих мест. Так, один рубль, потраченный на создание одного рабочего места, ведёт к созданию пяти рабочих мест в отраслях, связанных с туризмом. Сегодня критически важно поддержать туристическую сферу страны внешним туризмом. Китай может быть партнёром и клиентом России в этом направлении.

В правительственном совещании по туризму в Республике Алтай принял участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Он рассказал о работе Сбера в сфере туризма, которую можно разбить на три части.

- Первая — стратегический консалтинг в регионе, который помогает в анализе конкурентных преимуществ и генеральном планировании; вторая — это планирование туристических кластеров как единого целого, чтобы обеспечить туристов не только отелем, но и предоставить им всю сопутствующую инфраструктуру. Третья — большие данные, которые Сбер даёт бизнесу, для точного определения локаций, где правильнее всего поставить автозаправочную станцию, открыть ресторан, где эффективнее построить гостиницу. Это помогает бизнесу в три раза улучшить эффективность инвестиций в сферу туризма, - отметил Герман Греф.