Петербуржцы назвали три самых престижных профессии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Северной столицы поучаствовали в опросе сервиса SuperJob и выбрали три самые престижные профессии. Чаще всего петербуржцы выбирали IT-специалистов, докторов и военнослужащий. К слову, более половины из них считает, что «статусность» работы определяется уровнем зарплаты. Об этом сообщили аналитики платформы.

– Только 30 процентов респондентов считают, что престиж профессии определяется уважением общества, – уточнили специалисты компании.

Кстати, за зарплатный критерий больше всего выбирали горожане в возрасте от 35 до 44 лет. Их количество составило около 65 процентов. А вот самыми непопулярными среди населения оказались специальности разнорабочего и аналитика. На них пришлось примерно по два процента голосов.

Кроме того, престижными – около 20 процентов в их пользу – называли труд ученых, юристов, космонавтов, дизайнеров, HR-менеджеров, музыкантов, блогеров, психологов, архитекторов. Шесть процентов петербуржцев считают, что любая профессия может быть престижной. Против них выступают два процента голосов, убежденных в отсутствии достойной работы сегодня.