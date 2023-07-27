Полярники из Петербурга отправились в двухмесячную экспедицию на Северный полюс на судне «Академик Трешников»

Судно отправилось по маршруту 27 июля. Фото: ААНИИ

Экспедиционное судно «Академик Трешников» отправилось из порта Петербурга в Северный Ледовитый океан. Полярники из Арктического и антарктического научно-исследовательского института отправятся в экспедицию на «Северный полюс – 41». Они побывают также на научно-исследовательском стационаре «Ледовая база Мыс Баранова». Целое судно потребовалось не только чтобы доставить к месту ученых: дело в том, то они везут с собой оборудование и, конечно, запас еды и продовольствия.

В экспедицию поехали пятеро ученых. Фото: ААНИИ

- На станцию «Северный полюс – 41» отправились пять ученых и 16 членов судового состава. Специалисты получают уникальные данные о природной среде арктического региона и хотят максимально использовать возможности ледостойкой платформы для своих исследований. Для этого используются самые современные измерительные приборы, включая автономные беспилотные летательные и подводные аппараты, - объяснили директор института Александр Макаров.

Ученым предоставят высокоточное оборудование, с помощью которого можно проанализировать пробы морской воды и исследовать обледенение морских и воздушных судов. Кроме этого, специалисты измерят устойчивость льда во время грузовых операций.

Полярники изучат пробы морской воды. Фото: ААНИИ

Станция выйдет в свободные ото льда воды, а потом вернется вместе с полярниками на борту в Мурманск. Но у этого научного путешествия будет и второй этап: судно отправится к мысу Арктический архипелага Северная Земля, а затем на полуостров Хара-Тумус в Хатангском заливе моря Лаптевых к временной полевой научной базе «Хастыр». Корабль прибудет в порт Петербурга лишь в конце сентября.